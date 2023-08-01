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    Два малыша оказались в больницах Петербурга из-за небрежного обращения с семейной аптечкой

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    Сразу два маленьких жителя Петербурга попали в больницу из-за невнимательного отношения родителей к лекарствам.

    Четырехлетнюю девочку увезли из квартиры на бульваре Красных Зорь накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 августа. С отравлением, а также гематомами головы ребенка поместили в реанимацию. По предварительной информации, ребенок взял со стола несколько таблеток и съел их.

    Семья у пострадавшей полная и на учете не состоит.

    А через два часа в полицию поступило сообщение из 3-й инфекционной больницы, куда вечером 30 июля доставили 9-летнего мальчика, чьи родители не проконтролировали прием выписанных из-за ротовирусной инфекции препаратов. И мальчик получил отравление. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии.

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