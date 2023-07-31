Аистенка в Новгородской области пришлось спасать из гнезда, ставшего ловушкой

Спасатели из петербургского ПСО Экстремум в минувшее воскресенье, 30 июля, пришли на помощь аистенку в Новгородской области. Птенец застрял в гнезде, и к моменту приезда волонтеров так ослаб, что мог только лежать.



По разным каналам до координатора «КОШКИСПАС» дошло сообщение о том, что в Новгородской области попал в беду аистенок: несколько дней птенец не мог сдвинуться с места в гнезде, а неделей ранее погиб второй. Фото и видео действительно убеждали, что птенцу требуется помощь, и спасатели решили ехать. Добраться предстояло в деревню Мроткино Батецкого района, что в 30 километрах от Луги, рассказали 31 июля в группе «КОШКИСПАС» Вконтакте.