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    Аистенка в Новгородской области пришлось спасать из гнезда, ставшего ловушкой

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    2 комментария

    Спасатели из петербургского ПСО Экстремум в минувшее воскресенье, 30 июля, пришли на помощь аистенку в Новгородской области. Птенец застрял в гнезде, и к моменту приезда волонтеров так ослаб, что мог только лежать.

    По разным каналам до координатора «КОШКИСПАС» дошло сообщение о том, что в Новгородской области попал в беду аистенок: несколько дней птенец не мог сдвинуться с места в гнезде, а неделей ранее погиб второй. Фото и видео действительно убеждали, что птенцу требуется помощь, и спасатели решили ехать. Добраться предстояло в деревню Мроткино Батецкого района, что в 30 километрах от Луги, рассказали 31 июля в группе «КОШКИСПАС» Вконтакте.

    Спасательная операция прошла четко. Подняться на дерево к гнезду помогли стремянка и тросы. Оказалось, что аистенок одной ногой запутался в синтетических веревках, принесенных родителями в гнездо. Такое часто случается с воронятами, но с аистом в подобном положении спасатели столкнулись впервые.

    Птенца отрезали от клубка упаковочной веревки и картофельных сеток, спустили вниз в сумке и уже на земле аккуратно освободили от оставшихся веревок. Аистенок к тому моменту уже сильно ослаб. Заявители подыскали подходящую коробку для перевозки птенца, и в полночь его уже передали на попечение специалистов центра реабилитации в Кировском районе Ленобласти.

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    Новгородская областьКошкиспасАистПтицы
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    Комментарии 2

    mrA31 Июл 2023 в 22:28
    вот это герои
    +2−0
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