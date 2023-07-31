В России штраф за переход ж/д путей в неположенном месте повысили в 5 раз. Для Петербурга — в 15 раз

Штрафы за переход железнодорожных
Вместо прежнего штрафа в 100 рублей нарушителей ждет санкция в виде
Закон был принят в связи с тем, что размер наказания ничтожно мал и не способствует тому, чтобы граждане перестали нарушать. Изменения затронули статью 11.1 Кодекса об административных правонарушениях.
Также статья КоАП дополняется примечанием, что административная ответственность наступает в том случае, если в пределах 1 километра от места нарушения оборудован пешеходный переход, тоннель, мост или другое место перехода.