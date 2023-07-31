В России штраф за переход ж/д путей в неположенном месте повысили в 5 раз. Для Петербурга — в 15 раз

Штрафы за переход железнодорожных с 31 июля увеличиваются в 5–15 раз , сказано в законе, который подписал президент РФ и который опубликовали на официальном портале правовой информации.



Вместо прежнего штрафа в 100 рублей нарушителей ждет санкция в виде 500 рублей. За переход путей в неположенном месте в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти штраф составит 1,5 тысячи рублей.

Закон был принят в связи с тем, что размер наказания ничтожно мал и не способствует тому, чтобы граждане перестали нарушать. Изменения затронули статью 11.1 Кодекса об административных правонарушениях.