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    В России штраф за переход ж/д путей в неположенном месте повысили в 5 раз. Для Петербурга — в 15 раз

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    Штрафы за переход железнодорожных с 31 июля увеличиваются в 5–15 раз, сказано в законе, который подписал президент РФ и который опубликовали на официальном портале правовой информации.

    Вместо прежнего штрафа в 100 рублей нарушителей ждет санкция в виде 500 рублей. За переход путей в неположенном месте в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти штраф составит 1,5 тысячи рублей.

    Закон был принят в связи с тем, что размер наказания ничтожно мал и не способствует тому, чтобы граждане перестали нарушать. Изменения затронули статью 11.1 Кодекса об административных правонарушениях.

    Также статья КоАП дополняется примечанием, что административная ответственность наступает в том случае, если в пределах 1 километра от места нарушения оборудован пешеходный переход, тоннель, мост или другое место перехода.

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