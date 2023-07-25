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    «Ничтожно маленький» штраф за переход ж/д путей в неположенном месте повысили в 5 раз

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    Госдума 25 июля приняла в третьем чтении поправки в КоАП РФ, которые увеличивают штраф за хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах. В Петербурге, Ленобласти, Москве и Подмосковье наказание будет строже, чем в других регионах.

    Поправки увеличивают штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте с нынешних 100 рублей до 500 рублей, а в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях он составит 1500 рублей. По мнению авторов инициативы, существующее наказание не приводит к ожидаемому результату по снижению уровня травматизма. «Размер административного наказания ничтожно мал и не обеспечивает должного превентивного воздействия», — говорится в пояснительной записке.

    Кроме того, статья дополняется примечанием о том, что административная ответственность наступает в том случае, если в пределах 1 километра от места, где человек перешел пути, есть оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост или другое место, специально для этого предусмотренное и обозначенное соответствующим информационным знаком.

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    ГосдумаШтрафЖелезная дорога
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