«Ничтожно маленький» штраф за переход ж/д путей в неположенном месте повысили в 5 раз

Госдума 25 июля приняла в третьем чтении поправки в КоАП РФ, которые увеличивают штраф за хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах. В Петербурге, Ленобласти, Москве и Подмосковье наказание будет строже, чем в других регионах.



Поправки увеличивают штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте с нынешних 100 рублей до 500 рублей, а в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях он составит 1500 рублей. По мнению авторов инициативы, существующее наказание не приводит к ожидаемому результату по снижению уровня травматизма. «Размер административного наказания ничтожно мал и не обеспечивает должного превентивного воздействия», — говорится в пояснительной записке.