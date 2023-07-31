В смертельном походе у Яльчика, где пострадали двое петербуржцев, участвовали семьи и их друзья

Точное количество участников похода у озера Яльчик устанавливает СУ по республике Марий Эл, среди пострадавших — два петербуржца

СК устанавливает точное количество жителей палаточного лагеря, пострадавшего от шторма у Яльчика Жители палаточного лагеря, на который во время шторма в республике Марий Эл упали деревья, собрались стихийно. Об этом «Фонтанке» 31 июля сообщили в СУ региона. По данным пресс-службы в национальный парк «Марий Чодра» у озер Малый и Большой Яльчик приехали в основном жители Татарстана — семьи и друзья, который сами организовали поездку. Их точное количество сейчас устанавливается. Предварительно, речь идет о более, чем трех десятках человек.

Среди пострадавших — двое жителей Петербурга: мужчина и женщина. Оба доставлены в Волжскую ЦГБ: мужчина в травматологи, женщина 1988 года рождения на отделение хирургии. Там её состояние оценивают, как средней тяжести и обещают полное восстановление. Ранее в МЧС республики говорили об одной пострадавшей от падения деревьев во время шторма на палаточный лагерь пострадавшей, а местные СМИ о двух.

В ночь с 29 на 30 июля сильный ветер повалил деревья на палаточный лагерь, который был разбил на прибрежной территории озер Малый Яльчик и Большой Яльчик. На месте при расчистке завалов нашли тела 7 человек, в том числе троих детей. Чуть позже в больнице скончался еще один пострадавший.