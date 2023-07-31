Муравьи вместо игрушек: на таможне в Пулково нашли живых насекомых в посылке из Италии

Муравьиную колонию из 350 насекомых обнаружили сотрудники таможенного поста в Пулково. В декларации было заявлено, что в коробке из Италии находятся игрушки, сообщила 31 июля пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).
Насекомые прилетели в Петербург в 128 стеклянных пробирках. Как уточнили в ветеринарном контроле, муравьи относятся к подкарантинной продукции высокого уровня риска. Это значит, что они могут быть носителями вредных организмов.
На этом путешествие насекомых не заканчивается. Таможенники решили выслать муравьев обратно отправителю.
На данный момент решается вопрос о возбуждении против получателя административного дела за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в РФ — ст. 16.3 КоАП РФ.