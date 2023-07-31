Муравьи вместо игрушек: на таможне в Пулково нашли живых насекомых в посылке из Италии

Муравьиную колонию из 350 насекомых обнаружили сотрудники таможенного поста в Пулково. В декларации было заявлено, что в коробке из Италии находятся игрушки, сообщила 31 июля пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).



Насекомые прилетели в Петербург в 128 стеклянных пробирках. Как уточнили в ветеринарном контроле, муравьи относятся к подкарантинной продукции высокого уровня риска. Это значит, что они могут быть носителями вредных организмов.