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    Муравьи вместо игрушек: на таможне в Пулково нашли живых насекомых в посылке из Италии

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    Муравьиную колонию из 350 насекомых обнаружили сотрудники таможенного поста в Пулково. В декларации было заявлено, что в коробке из Италии находятся игрушки, сообщила 31 июля пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).

    Насекомые прилетели в Петербург в 128 стеклянных пробирках. Как уточнили в ветеринарном контроле, муравьи относятся к подкарантинной продукции высокого уровня риска. Это значит, что они могут быть носителями вредных организмов.

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    На этом путешествие насекомых не заканчивается. Таможенники решили выслать муравьев обратно отправителю.

    На данный момент решается вопрос о возбуждении против получателя административного дела за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в РФ — ст. 16.3 КоАП РФ.

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