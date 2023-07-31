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    В прокате — ностальгическая комедия про юность в 90-е «Моё итальянское лето»

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    Фото: vk.com/pilotkino
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    3 августа в кинотеатрах — фильм итальянца Лоренцу д’Амику де Карвалью под названием «Моё итальянское лето». Дело происходит летом 1994 года. Главная героиня, 17-летняя Элена — фанатка группы «Нирвана» и полна бунтарского духа. Она проводит каникулы с семьей в кемпинге на морском побережье, где встречает Андре, парня, который кажется ей даже более привлекательным, чем сам Курт Кобейн. Впереди у них самое захватывающее лето в их жизни — их личная революция на фоне происходящих в стране перемен.

    Для Лоренцу д’Амику де Карвалью, ранее снимавшего документальное кино, это — первый художественный проект, ироничная, беззаботная, но интеллектуальная картина о 90-х, когда сексуальная революция захлестнула страну. Фильм стилистически ориентируется на старые итальянские комедии в духе Марио Моничелли. Но, конечно, в основе — ностальгия и личный опыт взросления в 90-е, включая музыку, любимые фильмы тех лет, моду и подростковый сленг. Другое название картины — «Прекрасные годы».

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: vk.com/pilotkino

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