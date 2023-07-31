Жители Сан-Франциско пожаловались на огромную светящуюся вывеску Х Илона Маска

Власти Сан-Франциско и некоторые местные жители недовольны гигантским светящимся крестиком, который Илон Маск установил на крыше своей штаб-квартиры в городе. Об этом в понедельник,
Автор: youtube.com/@telegraph
Строительные инспекторы Сан-Франциско заявили о возможном нарушении городских правил. Один из чиновников написал в отчете, что представители компании Маска дважды отказали инспекторам в доступе на крышу, чтобы осмотреть символ. Некоторые жители жалуются на знак в соцсетях и в СМИ, пишет газета.
Недавно стало известно, что соцсеть Twitter официально поменяла логотип с голубой птички на латинскую букву Х.