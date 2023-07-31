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    Жители Сан-Франциско пожаловались на огромную светящуюся вывеску Х Илона Маска

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    Власти Сан-Франциско и некоторые местные жители недовольны гигантским светящимся крестиком, который Илон Маск установил на крыше своей штаб-квартиры в городе. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает The Guardian.

    Автор: youtube.com/@telegraph

    Строительные инспекторы Сан-Франциско заявили о возможном нарушении городских правил. Один из чиновников написал в отчете, что представители компании Маска дважды отказали инспекторам в доступе на крышу, чтобы осмотреть символ. Некоторые жители жалуются на знак в соцсетях и в СМИ, пишет газета.

    Недавно стало известно, что соцсеть Twitter официально поменяла логотип с голубой птички на латинскую букву Х.

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    Илон МаскСШАСан-Франциско
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