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    В деревне под Петербургом стреляли из черного «Гелендвагена» с маячками. Смельчака нашли быстро

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    В деревне Лупполово Всеволожского района Ленобласти водитель черного «Гелендвагена» устроил себе эффектный проезд. По словам очевидца, он открыл стрельбу.

    В полицию местный житель обратился вечером субботы, стало известно «Фонтанке» 31 июля. Он рассказал, что в воздух стреляли из автомобиля с сине-красными проблесковыми маячками.

    На указанном месте действительно нашли гильзу. Выяснилось, что «Гелендваген» принадлежит фирме, которая занимается перевозкой грузов и оформлена на 39-летнего жителя Выборга. На него оказались зарегистрированы охотничье гладкоствольное ружье и травматический пистолет «Гранд Пауэр».

    По адресу регистрации этого человека полиции двери не открыли, но его все же задержали на следующий день в Сертолово. У мужчины изъяли пистолет, а из «Гелендвагена» также достали резиновую пулю.

    Задержанного временно поместили в изолятор, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Проблем с законом мужчина раньше не имел.

    В мае на улице Адмирала Трибуца произошла похожая история: водитель черного «Гелендвагена», которому только исполнилось 39, стрелял в воздух из пистолета «Гранд Пауэр».

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    СтрельбаПроблесковые маячкиПистолетЗадержание
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