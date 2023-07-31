В деревне под Петербургом стреляли из черного «Гелендвагена» с маячками. Смельчака нашли быстро

В деревне Лупполово Всеволожского района Ленобласти водитель черного «Гелендвагена» устроил себе эффектный проезд. По словам очевидца, он открыл стрельбу.



В полицию местный житель обратился вечером субботы, стало известно «Фонтанке» 31 июля . Он рассказал, что в воздух стреляли из автомобиля с сине-красными проблесковыми маячками.

