В деревне под Петербургом стреляли из черного «Гелендвагена» с маячками. Смельчака нашли быстро

В деревне Лупполово Всеволожского района Ленобласти водитель черного «Гелендвагена» устроил себе эффектный проезд. По словам очевидца, он открыл стрельбу.
В полицию местный житель обратился вечером субботы, стало известно «Фонтанке»
На указанном месте действительно нашли гильзу. Выяснилось, что «Гелендваген» принадлежит фирме, которая занимается перевозкой грузов и оформлена на
По адресу регистрации этого человека полиции двери не открыли, но его все же задержали на следующий день в Сертолово. У мужчины изъяли пистолет, а из «Гелендвагена» также достали резиновую пулю.
Задержанного временно поместили в изолятор, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Проблем с законом мужчина раньше не имел.
В мае на улице Адмирала Трибуца произошла похожая история: водитель черного «Гелендвагена», которому только исполнилось 39, стрелял в воздух из пистолета «Гранд Пауэр».