Ветер валил деревья и переворачивал катера. Что известно об урагане в Поволжье, из-за которого погибли 9 человек

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Жители Поволжья с 29 июля страдают от разгулявшейся стихии. Сильные ливни и ветер валят деревья, переворачивают катера и остановки, оставляют людей без электричества. Из-за урагана в Приволжском федеральном округе пострадали 76 человек и погибли девять, сообщили 30 июля в МЧС России.



По информации ведомства, от непогоды пострадали восемь субъектов: Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области. Из-за ливня и ветра упали 550 деревьев, повреждены крыши 41 жилого дома и семи социальных объектов, 520 населенных пункта остались без электричества.

Страшная трагедия произошла в Марий Эл, где деревья упали на палаточный лагерь, который туристы разбили «дикарями» около озер Яльчик и Таир. Пострадали 29 человек, включая семерых детей, погибли восемь человек, в том числе три ребенка. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг, приведших к смерти.

В Чувашии во время шторма на Волге перевернулся катер. На борту судна, рассчитанного на пять пассажиров, находились 10 человек, в том числе шестеро детей. Спасатели нашли живыми семерых пассажиров. Семимесячный ребенок был найден погибшим. Продолжаются поиски 34-летнего судоводителя и его восьмилетнего пассажира. СК также возбудил уголовное дело после случившегося по статье о нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта.

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: NN.RU Фото: NN.RU Фото: NN.RU Поделиться Поделиться





Это не единственное происшествие на воде, случившееся в Поволжье в эти выходные. В Нижегородской области перевернулся парусный катамаран с четырьмя людьми на борту, сообщает NN.ru. В результате погибла 70-летняя женщина, троих людей спасли очевидцы. Детей в компании не было.

Также в Кстовском районе субъекта ветер перевернул автобусную остановку. Пострадали две женщины и мужчина. Их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.



Также в Саратовской области на Волге перевернулся парусный ял, на борту которого находились восемь человек. Об этом днем 30 июля сообщил в телеграм-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. Шести людям выбраться на берег помогли спасатели, двум — очевидцы.

В Татарстане шторм разнес теплоход, следовавший по направлению Казань — Свияжск — Казань. Как сообщает портал 116.ru, ударом волны выбило стекла одного из окон — сидевших рядом женщину и ребенка задело осколками. А до этого, в ночь с пятницы на субботу, молния ударила в двухэтажный жилой дом в селе Малые Кабаны в Татарстане. Постройка сгорела до основания. Жильцы успели покинуть дом.



Кроме того, ураган привел к еще одной детской смерти. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, семья отдыхала в поселке Боровое Матюшино на территории Татарстана и на их палатку упало дерево в тот момент, когда дети были внутри. Погибла девочка-подросток. Остальные дети, по предварительным данным, не пострадали.



В Никольском районе Пензенской области из-за урагана ввели режим ЧС. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в связи с последствиями прошедшего 29 июля ливня с градом и сильными порывами ветра организована проверка. Стихия оставила после себя многочисленные повреждения крыш, линий электропередачи, газопроводов, завалы на дорогах и другие разрушения.