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    На Волге во время шторма перевернулся катер. Погиб младенец, пропали без вести взрослый и ребенок

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    Семимесячный младенец погиб при затоплении моторной лодки на реке Волге в Чувашии. Восьмилетний ребенок и 34-летний мужчина пропали без вести, ведутся поиски, сообщает 30 июля МЧС республики.

    Инцидент произошел во время шторма с грозой в районе острова Амоксары. У легкого моторного катера «Ритм» заглох мотор и судно перевернулось из-за высоких волн, поднятых шквалистым ветром.

    По предварительной информации, на борту судна, рассчитанного на 5 пассажиров, находились 10 человек, в том числе 6 детей.

    На помощь направили экипажи ГИМС МЧС России, спасателей и транспортной полиции. Поисковая операция шла всю ночь во время шторма. Живыми нашли семь пассажиров. Семимесячный ребенок был найден погибшим. Ведутся поиски 34-летнего судоводителя и его 8-летнего пассажира.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

    Ранее стало известно, что в результате падения деревьев на палаточный лагерь около озера Яльчик и озера Таир в Республике Марий Эл пострадали 29 туристов и восемь погибли.

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