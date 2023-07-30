На Волге во время шторма перевернулся катер. Погиб младенец, пропали без вести взрослый и ребенок

Семимесячный младенец погиб при затоплении моторной лодки на реке Волге в Чувашии. Восьмилетний ребенок и 34-летний мужчина пропали без вести, ведутся поиски, сообщает 30 июля МЧС республики.



Инцидент произошел во время шторма с грозой в районе острова Амоксары. У легкого моторного катера «Ритм» заглох мотор и судно перевернулось из-за высоких волн, поднятых шквалистым ветром.



По предварительной информации, на борту судна, рассчитанного на 5 пассажиров, находились 10 человек, в том числе 6 детей.



На помощь направили экипажи ГИМС МЧС России, спасателей и транспортной полиции. Поисковая операция шла всю ночь во время шторма. Живыми нашли семь пассажиров. Семимесячный ребенок был найден погибшим. Ведутся поиски 34-летнего судоводителя и его 8-летнего пассажира.

