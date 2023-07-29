В Казахстане полностью запретят вейпы

В Казахстане полностью запретят продажу вейпов. Об этом 29 июля сообщила фракция местной парламентской партии Respublica.

«Правительство Республики Казахстан приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним», — говорится на сайте политической организации.

Партия приводит данные министерства финансов Казахстана, согласно которым за последние два года оборот вейпов в стране вырос в 300 раз. А также в разы увеличилось потребление вейпов детьми и подростками.

За 2,5 года в Казахстан ввезли порядка 3 млн штук вейпов.