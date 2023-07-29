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    В Казахстане полностью запретят вейпы

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    В Казахстане полностью запретят продажу вейпов. Об этом 29 июля сообщила фракция местной парламентской партии Respublica.

    «Правительство Республики Казахстан приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним», — говорится на сайте политической организации.

    Партия приводит данные министерства финансов Казахстана, согласно которым за последние два года оборот вейпов в стране вырос в 300 раз. А также в разы увеличилось потребление вейпов детьми и подростками.

    За 2,5 года в Казахстан ввезли порядка 3 млн штук вейпов.

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    КазахстанВейпы
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