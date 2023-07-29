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    Спецоперация на Украине

    Заявление Путина по Украине и уголовные дела из-за взрывов: новости СВО за 29 июля

    Главные события уходящего дня — в коротком дайджесте

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    Ранее Путин сказал, что Россия готова к переговорам, но не может «навязывать их»
    Ранее Путин сказал, что Россия готова к переговорам, но не может «навязывать их»Фото: Роман Данилкин / 63.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 июля.

    Интервью Владимира Путина

    В Москве завершился саммит «Россия — Африка». В ходе одной из встреч с главами государств Путин высказался по ситуации на Украине. Главные тезисы:

    • Россия готова искать пути мирного урегулирования конфликта;
    • Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению диалога;
    • страны Запада долго готовились к гибридной войне с Россией, стараясь нанести ущерб ее геополитическим позициям и подорвать государственность;
    • подход миссии африканских стран по Украине перекликается с китайским мирным планом.

    Президент ЮАР Сирил Рамапоса считает, что конфликт должен завершиться мирным путем — восстановление мира в интересах как России и Украины, так и «всего человечества».

    Ракета в Таганроге

    Следственный комитет возбудил дело о теракте после ракетной атаки Украины по Таганрогу. Из-за взрыва повреждены как минимум десять квартир, пострадали 16 человек, 10 из них госпитализированы. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

    Власти Таганрога ввели локальный режим ЧС, в городе отменили массовые мероприятия. Жильцам пострадавших квартир готовы предоставить пункты временного размещения, раненым пообещали выплаты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле положительно оценили работу ростовской ПВО.

    — Там же система ПВО сработала, всё работает, в этом плане всё нормально, — сказал Дмитрий Песков журналисту «Известий».

    Также атаку прокомментировали в США. Там подчеркнули, что Белый дом не поощряет и не содействует нанесению ударов по территории России.

    Диверсия в Самаре

    После взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре возбудили дело по статье о диверсии. Адвокат Вячеслав Павлекин сообщил, что задержанный полностью признал вину и покаялся в содеянном. Его зовут Сергей Окрушко, по информации следствия, он планировал взорвать на заводе три устройства.

    По информации самарского управления ФСБ, ущерб заводу из-за диверсии превысил 30 миллионов рублей.

    Спорт

    La Repubblica: исполнительный комитет Международной федерации фехтования отменил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира. До этого Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка — хотя того требовали правила.

    Издание сообщает, что Харлан имела право не пожимать Смирновой руку, так как на турнире действует протокол по борьбе с коронавирусом.

    Тем временем Федерация шахмат Украины порекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с шахматистами из России и Белоруссии. Также Федерация посоветовала не делать совместных фотографий с россиянами и белорусами, воздержаться от общения и не совершать действий, которые «могут навредить имиджу Украины».

    Ранее Путин сказал, что Россия готова к переговорам, но не может «навязывать их»
    Ранее Путин сказал, что Россия готова к переговорам, но не может «навязывать их»Фото: Роман Данилкин / 63.RU

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