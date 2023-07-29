Захарова: Россия получила порядка 30 предложений по урегулированию ситуации на Украине

По официальным и частным каналам Россия получила примерно 30 предложений по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом в интервью ТАСС рассказала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в рамках проходящего в Петербурге саммита Россия — Африка.
«Таких инициатив было немало. Мне кажется, месяц назад уже было порядка 30, которые делались по государственной линии или даже каким-то частным образом, общественными деятелями», — приводит агентство слова представителя МИД РФ. Захарова добавила, что Россия благодарна за все предложения.
По словам Захаровой, Москва никогда не отказывалась вести переговоры по урегулированию украинского конфликта — даже в тех случаях, когда переговоры вряд ли бы принесли «добавленную стоимость».
Спикер добавила, что представители Киева сами в апреле 2022 года покинули переговоры, о которых просили. В итоге процесс был свернут после нескольких раундов, «перестали выходить на связь», а затем запретили себе вести переговоры с Россией.