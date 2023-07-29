Захарова: Россия получила порядка 30 предложений по урегулированию ситуации на Украине

По официальным и частным каналам Россия получила примерно 30 предложений по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом в интервью ТАСС рассказала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в рамках проходящего в Петербурге саммита Россия — Африка.



«Таких инициатив было немало. Мне кажется, месяц назад уже было порядка 30, которые делались по государственной линии или даже каким-то частным образом, общественными деятелями», — приводит агентство слова представителя МИД РФ. Захарова добавила, что Россия благодарна за все предложения.