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    Баллонные ключи против пистолета. Воители сошлись у ресторана на севере Петербурга

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    15 комментариев

    Беседа у ресторана на аллее Котельникова обернулась дракой — причем с оружием. Один участник схватился за баллонные ключи, а другой достал пистолет.

    Неприятную историю полиции рассказали в ночь на пятницу, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июля. Участник драки заявил, что минут десять назад у входа в ресторан сделал замечание шумной компании, но все стало только хуже: один из балагуров достал из машины баллонные ключи и пошел в атаку. Тогда рассказчик, по его словам, выстрелил в воздух из травматического оружия, на которое имел разрешение и носил при себе. Якобы после этого оппонент бросил один из ключей и попал мужчине в руку, а за это тот дважды выстрелил ему по ногам.

    Очень скоро у того же дома задержали 24-летнего иностранца, который месяц назад приехал в Россию, чтобы работать, но пока нигде не трудится. Теперь он сидит в изоляторе временного содержания. На камеры конфликт не попал, но с места действительно изъяли три гильзы, пистолет и два баллонных ключа.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с оружием.

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    ДракаОружие
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    Комментарии 15

    Гость29 Июл 2023 в 11:25
    дынь дайте в чемоданах
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