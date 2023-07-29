Баллонные ключи против пистолета. Воители сошлись у ресторана на севере Петербурга

Беседа у ресторана на аллее Котельникова обернулась дракой — причем с оружием. Один участник схватился за баллонные ключи, а другой достал пистолет.



Неприятную историю полиции рассказали в ночь на пятницу, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июля . Участник драки заявил, что минут десять назад у входа в ресторан сделал замечание шумной компании, но все стало только хуже: один из балагуров достал из машины баллонные ключи и пошел в атаку. Тогда рассказчик, по его словам, выстрелил в воздух из травматического оружия, на которое имел разрешение и носил при себе. Якобы после этого оппонент бросил один из ключей и попал мужчине в руку, а за это тот дважды выстрелил ему по ногам.