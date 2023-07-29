Баллонные ключи против пистолета. Воители сошлись у ресторана на севере Петербурга

Беседа у ресторана на аллее Котельникова обернулась дракой — причем с оружием. Один участник схватился за баллонные ключи, а другой достал пистолет.
Неприятную историю полиции рассказали в ночь на пятницу, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
Очень скоро у того же дома задержали 24-летнего иностранца, который месяц назад приехал в Россию, чтобы работать, но пока нигде не трудится. Теперь он сидит в изоляторе временного содержания. На камеры конфликт не попал, но с места действительно изъяли три гильзы, пистолет и два баллонных ключа.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с оружием.