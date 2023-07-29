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    Дожди, дожди, дожди. Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в субботу

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    15 комментариев

    В субботу, 29 июля, синоптическая ситуация в атмосфере над Санкт-Петербургом определяется периферией циклона, который кружит над Скандинавией. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    Температура воздуха до 20–22 градусов тепла. Ветер задует юго-западный, 5–10 метров в секунду, атмосферное давление будет меняться слабо и составит 752 миллиметра ртутного столба — ниже нормы.

    В ночь на воскресенье пройдут дожди, а уже днем осадков быть не должно, добавляет синоптик.

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    Комментарии 15

    Гость29 Июл 2023 в 11:35
    Проба входа
    +0−0
    Гость29 Июл 2023 в 11:26
    Классное нынче лето
    +0−0
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