Дожди, дожди, дожди. Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в субботу

В субботу, 29 июля, синоптическая ситуация в атмосфере над Санкт-Петербургом определяется периферией циклона, который кружит над Скандинавией. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха до 20–22 градусов тепла. Ветер задует юго-западный, 5–10 метров в секунду, атмосферное давление будет меняться слабо и составит 752 миллиметра ртутного столба — ниже нормы.

