Президент ЮАР: Мы приехали в Петербург не ради даров и бесплатного зерна

Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса в ходе рабочего обеда Владимира Путин с африканскими лидерами в Петербурге заявил, что конфликт на Украине должен завершиться мирным путем, это отвечает интересам обеих сторон.

Рамафоса сообщил о позиции Африки, согласно которой Москве и Киеву следует сесть за стол переговоров, а африканские страны должны оказать содействие в завершении конфликта. Страны южного континента, сказал он, будут продолжать диалог с двумя сторонами, ведь конфликт оказывает негативное влияние и на Африку, в том числе в плане экономики и продовольственной безопасности.



Он также напомнил о ситуации с зерновой сделкой. По его словам, Африка настаивает на том, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков.

«Мы пришли сюда не для того, чтобы просить каких-то даров от России. Мы понимаем, что вы из щедрости решили предоставить безвозмездно зерно некоторым африканским странам и с уважением к этому относимся. Но это не главная наша задача, чтобы добиться поставок такого характера. Мы прибыли сюда, чтобы послушать вас, господин президент и узнать реакцию на наши предложения [по мирному урегулированию]», – сказал Рамафоса, обращаясь к Путину.

