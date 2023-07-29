    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-з

    751мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.98eur99.96

    Президент ЮАР: Мы приехали в Петербург не ради даров и бесплатного зерна

    849
    17 комментариев

    Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса в ходе рабочего обеда Владимира Путин с африканскими лидерами в Петербурге заявил, что конфликт на Украине должен завершиться мирным путем, это отвечает интересам обеих сторон.

    Рамафоса сообщил о позиции Африки, согласно которой Москве и Киеву следует сесть за стол переговоров, а африканские страны должны оказать содействие в завершении конфликта. Страны южного континента, сказал он, будут продолжать диалог с двумя сторонами, ведь конфликт оказывает негативное влияние и на Африку, в том числе в плане экономики и продовольственной безопасности.

    Он также напомнил о ситуации с зерновой сделкой. По его словам, Африка настаивает на том, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков.

    «Мы пришли сюда не для того, чтобы просить каких-то даров от России. Мы понимаем, что вы из щедрости решили предоставить безвозмездно зерно некоторым африканским странам и с уважением к этому относимся. Но это не главная наша задача, чтобы добиться поставок такого характера. Мы прибыли сюда, чтобы послушать вас, господин президент и узнать реакцию на наши предложения [по мирному урегулированию]», – сказал Рамафоса, обращаясь к Путину.

    Ранее в ходе пленарного заседания форума Россия – Африка Владимир Путин сообщил, что РФ в ближайшие три – четыре месяца сможет безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25 000-50 000 тонн зерна. По его словам, Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close