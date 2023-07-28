Нападение на Милашину и Немова в Чечне обрастает уголовными статьями. В их числе редкая

Следственный комитет Чечни возбудил новое уголовное дело после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. В нем больше статей и потерпевших, есть и положительно удивившая редкость.



Подробностями Немов поделился с Федеральной палатой адвокатов, сообщили в пресс-службе ФПА 28 июля. По его словам, ранее возбужденные дела объединили в одно производство, к ним же добавили материал о незаконном лишении свободы ( 127 УК ), где потерпевшим признали водителя такси, на котором Немов и Милашина ехали из аэропорта в суд.