Нападение на Милашину и Немова в Чечне обрастает уголовными статьями. В их числе редкая

Следственный комитет Чечни возбудил новое уголовное дело после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. В нем больше статей и потерпевших, есть и положительно удивившая редкость.
Подробностями Немов поделился с Федеральной палатой адвокатов, сообщили в пресс-службе ФПА 28 июля. По его словам, ранее возбужденные дела объединили в одно производство, к ним же добавили материал о незаконном лишении свободы (
Следствие квалифицировало нападение еще по пяти статьям. Это разбой (
«Примечательно, что следствие пошло логичным и обоснованным путем, возбудив уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за преступления против профессиональных участников — журналиста и адвоката», — прокомментировал он, добавив, что это положительно удивило.