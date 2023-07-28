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    Нападение на Милашину и Немова в Чечне обрастает уголовными статьями. В их числе редкая

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    Следственный комитет Чечни возбудил новое уголовное дело после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. В нем больше статей и потерпевших, есть и положительно удивившая редкость.

    Подробностями Немов поделился с Федеральной палатой адвокатов, сообщили в пресс-службе ФПА 28 июля. По его словам, ранее возбужденные дела объединили в одно производство, к ним же добавили материал о незаконном лишении свободы (127 УК), где потерпевшим признали водителя такси, на котором Немов и Милашина ехали из аэропорта в суд.

    Следствие квалифицировало нападение еще по пяти статьям. Это разбой (162 УК), угон автомобиля (166 УК), похищение или повреждение официальных документов (325 УК), а также воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста (144 УК) и угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении защитника в связи с его работой (296 УК). Последняя, как отмечает Немов, — редкое явление в правоприменительной практике.

    «Примечательно, что следствие пошло логичным и обоснованным путем, возбудив уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за преступления против профессиональных участников — журналиста и адвоката», — прокомментировал он, добавив, что это положительно удивило.

    Справка

    На журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали утром 4 июля, когда они прилетели в Грозный для участия в приговоре Зареме Мусаевой, жене оппонента Рамзана Кадырова экс-судьи Сайди Янгулбаева. Обоих избили, Милашину обрили, облили зеленкой и сломали пальцы. Немов получил удар ножом.
    Власти Чечни заявили, что в случившемся четко прослеживается «характерный почерк западных спецслужб». Подробнее о реакции политиков и блогеров читайте в нашем материале.

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