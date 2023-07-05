По факту нападения на Милашину и Немова в Чечне возбуждено уголовное дело

По результатам проверки о нападении на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом 5 июля глава СУ СК РФ по Чеченской Республике Виталий Волков доложил председателю СК России.



«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, и всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении Следственного комитета РФ.

