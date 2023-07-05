    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    761мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.34eur98.41

    По факту нападения на Милашину и Немова в Чечне возбуждено уголовное дело

    2502
    66 комментариев

    По результатам проверки о нападении на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом 5 июля глава СУ СК РФ по Чеченской Республике Виталий Волков доложил председателю СК России.

    «Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, и всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении Следственного комитета РФ.

    Напомним, на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали утром 4 июля, когда они прилетели в Грозный для участия в приговоре Зареме Мусаевой, жене оппонента Рамзана Кадырова экс-судьи Сайди Янгулбаева. Обоих избили, а Милашину обрили и облили зеленкой.

    Как сообщает 5 июля ТАСС, уже после возвращения в Москву столичные медики диагностировали у Елены Милашиной закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук и ушибы мягких тканей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Милашина и НемовЧечняУголовное дело
    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 66

    Гость05 Июл 2023 в 23:42
    Трете? Всех не перетрете! Санкт-Петербург не Грозный, наш город будет свободным!
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 23:41
    Причем что характерно, комментарии, глумящихся над их коллегой журналистом не удаляют. Вот это "журналистская солидарность". Позорище! И это свободный Санкт-Петербург!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    66
    close