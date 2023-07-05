По факту нападения на Милашину и Немова в Чечне возбуждено уголовное дело

По результатам проверки о нападении на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом 5 июля глава
«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, и всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении Следственного комитета РФ.
Напомним, на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали утром 4 июля, когда они прилетели в Грозный для участия в приговоре Зареме Мусаевой, жене оппонента Рамзана Кадырова экс-судьи Сайди Янгулбаева. Обоих избили, а Милашину обрили и облили зеленкой.
Как сообщает 5 июля ТАСС, уже после возвращения в Москву столичные медики диагностировали у Елены Милашиной закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук и ушибы мягких тканей.