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    В Балтийском доме станцуют рок-н-ролл на закате

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    Режиссер Юрий Цуркану поставил на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» пьесу Михаила Хейфеца «Рок-н-ролл на закате» к юбилею народной артистки России Татьяны Пилецкой. Ближайшие показы пройдут 4 и 18 августа, а также 17 сентября.

    Фото: пресс-служба «Балтийского дома»
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    Главная мысль спектакля — счастье возможно в любом возрасте. По сюжету Он и Она занимаются танцами в студии рок-н-ролла. Кроме возраста и одиночества они еще похожи полным отсутствием слуха и чувства ритма. Однажды Он не приходит на занятие, и с Ней никто не хочет танцевать. В такой безвыходной ситуации Она отправляется к нему домой, чтобы выяснить, что случилось.

    Главные роли спектакля на двоих исполняют значимые для петербургского театрального пространства актеры — Татьяна Пилецкая и Анатолий Дубанов.

    Мир рок-н-рольной студии создала художница по костюмам и сценограф Елена Дмитракова. Над пластикой работала Мария Кораблева.

    12+

    Полина Никитина

    Фото: пресс-служба «Балтийского дома»

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