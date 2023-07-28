В Балтийском доме станцуют рок-н-ролл на закате

Режиссер Юрий Цуркану поставил на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» пьесу Михаила Хейфеца «Рок-н-ролл на закате» к юбилею народной артистки России Татьяны Пилецкой. Ближайшие показы пройдут 4 и 18 августа, а также 17 сентября.
Главная мысль спектакля — счастье возможно в любом возрасте. По сюжету Он и Она занимаются танцами в студии рок-н-ролла. Кроме возраста и одиночества они еще похожи полным отсутствием слуха и чувства ритма. Однажды Он не приходит на занятие, и с Ней никто не хочет танцевать. В такой безвыходной ситуации Она отправляется к нему домой, чтобы выяснить, что случилось.
Главные роли спектакля на двоих исполняют значимые для петербургского театрального пространства актеры — Татьяна Пилецкая и Анатолий Дубанов.
Мир рок-н-рольной студии создала художница по костюмам и сценограф Елена Дмитракова. Над пластикой работала Мария Кораблева.
12+
Полина Никитина