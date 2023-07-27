Полежать над Атлантикой. Для пассажиров эконом-класса запустили новую опцию

Аэрофлот предлагает пассажирам возможность пересечь Атлантический океан не сидя, а лёжа. Компания запустила услугу Sleep+. Пока она доступна только на рейсах из Москвы в Варадеро (Куба).

Как сообщает 27 июля официальный сайт авиакомпании, суть сервиса заключается в возможности выкупа блока из трёх мест подряд у окна либо четырёх мест подряд в центре салона. Оплачивать возможность полежать придётся, разумеется, без учёта стоимости самих билетов — то есть пассажир платит за то, что места в блоке продадут именно ему, и также за сами места.