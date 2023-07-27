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    Полежать над Атлантикой. Для пассажиров эконом-класса запустили новую опцию

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    Аэрофлот предлагает пассажирам возможность пересечь Атлантический океан не сидя, а лёжа. Компания запустила услугу Sleep+. Пока она доступна только на рейсах из Москвы в Варадеро (Куба).

    Как сообщает 27 июля официальный сайт авиакомпании, суть сервиса заключается в возможности выкупа блока из трёх мест подряд у окна либо четырёх мест подряд в центре салона. Оплачивать возможность полежать придётся, разумеется, без учёта стоимости самих билетов — то есть пассажир платит за то, что места в блоке продадут именно ему, и также за сами места.

    На сайте компании указано, что услуга Sleep+ предоставляется:

    — только на этапе регистрации в аэропорту;

    — только в салоне класса эконом.

    Также уточняется, что услуга не оказывается:

    — депортированным пассажирам;

    — пассажирам под конвоем;

    — пассажирам на носилках и их сопровождающим.

    Есть ещё ряд ограничений.

    Полёт из Москвы в Варадеро продолжается минимум 11 с половиной часов.

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