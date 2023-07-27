Уход в лес. В США нашли мертвой семью, сбежавшую от гнета цивилизации

Частично мумифицированные останки семьи из Колорадо нашли в лесу. Они пытались жить вне Сети и сбежать от цивилизации. Об этом в четверг,
Власти опознали тела сестер Вэнс —
По словам родственников, семья отправилась в лес, чтобы сбежать от мира. У женщин не было опыта выживания, они только читали материалы в Сети и смотрели видео на YouTube по этой теме. «Мы пытались их остановить, но они не послушались. Их мнение было принято», — рассказала родственница скончавшихся.
В начале июля турист наткнулся на палатку в лесу, заметив тело. Внутри палатки оказались еще два тела. Рядом были найдены пустые банки из-под еды, книги и туалет. Вероятно, эти трое разбили лагерь в этой местности прошлым летом, а умерли где-то зимой.
Как уточнил представитель властей, на телах присутствуют признаки недоедания. Следователи еще не определили причину смерти, но предполагают, что семья могла умереть от голода, низких температур или отравления угарным газом из-за попытки развести огонь, чтобы согреться.
«В этом году для нас была очень суровая зима <…> У них было много литературы о выживании на открытом воздухе, поиске пищи и тому подобном. Но это выглядело так, как будто они закупались в продуктовом магазине», — рассказал представитель властей округа Майкл Барнс.