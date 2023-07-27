Уход в лес. В США нашли мертвой семью, сбежавшую от гнета цивилизации

Частично мумифицированные останки семьи из Колорадо нашли в лесу. Они пытались жить вне Сети и сбежать от цивилизации. Об этом в четверг, 27 июля , сообщает The Guardian.

Власти опознали тела сестер Вэнс — 41-летней Кристиан и 42-летней Ребекки. Также мертвым нашли 14-летнего сына Ребекки. Останки обнаружили в палатке в Национальном лесу Ганнисон примерно в 14,5 километра от Огайо-Сити , штат Колорадо.

По словам родственников, семья отправилась в лес, чтобы сбежать от мира. У женщин не было опыта выживания, они только читали материалы в Сети и смотрели видео на YouTube по этой теме. «Мы пытались их остановить, но они не послушались. Их мнение было принято», — рассказала родственница скончавшихся.