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    Уход в лес. В США нашли мертвой семью, сбежавшую от гнета цивилизации

    2006
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    Частично мумифицированные останки семьи из Колорадо нашли в лесу. Они пытались жить вне Сети и сбежать от цивилизации. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает The Guardian.

    Власти опознали тела сестер Вэнс — 41-летней Кристиан и 42-летней Ребекки. Также мертвым нашли 14-летнего сына Ребекки. Останки обнаружили в палатке в Национальном лесу Ганнисон примерно в 14,5 километра от Огайо-Сити, штат Колорадо.

    По словам родственников, семья отправилась в лес, чтобы сбежать от мира. У женщин не было опыта выживания, они только читали материалы в Сети и смотрели видео на YouTube по этой теме. «Мы пытались их остановить, но они не послушались. Их мнение было принято», — рассказала родственница скончавшихся.

    В начале июля турист наткнулся на палатку в лесу, заметив тело. Внутри палатки оказались еще два тела. Рядом были найдены пустые банки из-под еды, книги и туалет. Вероятно, эти трое разбили лагерь в этой местности прошлым летом, а умерли где-то зимой.

    Как уточнил представитель властей, на телах присутствуют признаки недоедания. Следователи еще не определили причину смерти, но предполагают, что семья могла умереть от голода, низких температур или отравления угарным газом из-за попытки развести огонь, чтобы согреться.

    «В этом году для нас была очень суровая зима <…> У них было много литературы о выживании на открытом воздухе, поиске пищи и тому подобном. Но это выглядело так, как будто они закупались в продуктовом магазине», — рассказал представитель властей округа Майкл Барнс.

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