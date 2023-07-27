Дожди и облачность. Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в четверг

Санкт-Петербург находится в четверг, 27 июля, под влиянием холодной периферии циклона, который недавно заливал центр Европейской части России дождями. Жителям города стоит ожидать облачную с прояснениями погоду, а местами пройдут кратковременные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха — 20–22 градуса тепла, ветер задует западный 3–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба — ниже нормы.

Завтра ситуация будет похожая. «В пятницу кратковременные дожди и +19…+21 градус», — дал предварительный прогноз синоптик.