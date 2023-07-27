    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.05eur99.72

    Дожди и облачность. Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в четверг

    2989
    11 комментариев

    Санкт-Петербург находится в четверг, 27 июля, под влиянием холодной периферии циклона, который недавно заливал центр Европейской части России дождями. Жителям города стоит ожидать облачную с прояснениями погоду, а местами пройдут кратковременные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    Температура воздуха — 20–22 градуса тепла, ветер задует западный 3–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба — ниже нормы.

    Завтра ситуация будет похожая. «В пятницу кратковременные дожди и +19…+21 градус», — дал предварительный прогноз синоптик.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Михаил ЛеусПогода
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close