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    Путин в Петербурге встретился с премьером Эфиопии и вспомнил, что они были первыми

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    Президент РФ Владимир Путин встретился в Константиновском дворце с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Это первые переговоры российского лидера в преддверии форума Россия — Африка.

    Путин отметил, что Россия высоко ценит многолетние дружеские связи с Эфиопией, «основанные на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга». Он напомнил, что для России Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой были заключены дипломатические отношения. Это произошло 125 лет назад.

    Сегодня, добавил Путин, политики намерены обсудить актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.

    Абий Ахмед в свою очередь отметил, что находится в Петербурге впервые и назвал этот город очень красивым.

    Напомним, в среду Владимир Путин также встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

    Саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге 27–28 июля. Ключевое событие состоится 28 июля. На пленарном заседании саммита «За мир, безопасность и развитие» российский президент Владимир Путин выступит с объемным заявлением. Его будут слушать 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента. Всего участие в форуме подтвердили 49 из 54 официально признанных стран континента.

    26 июля запланирована встреча Владимира Путина и лидеров Эфиопии и Египта в Константиновском дворце. 27 июля в «Экспоцентре» пройдет экономический и гуманитарный форум. А в воскресенье, 30 июля, африканские делегации приглашены на военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России.

    В Петербурге усилены меры безопасности, руководителям городских предприятий и организаций рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный формат работы. Более 20 медицинских учреждений из-за саммита переведены в режим круглосуточной готовности.

    Кроме того, в городе действуют ограничения движения транспорта. Невский и ряд других улиц уже начали ненадолго перекрывать.

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