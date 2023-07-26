Путин в Петербурге встретился с премьером Эфиопии и вспомнил, что они были первыми

Президент РФ Владимир Путин встретился в Константиновском дворце с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Это первые переговоры российского лидера в преддверии форума Россия — Африка.

Путин отметил, что Россия высоко ценит многолетние дружеские связи с Эфиопией, «основанные на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга». Он напомнил, что для России Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой были заключены дипломатические отношения. Это произошло 125 лет назад.

Сегодня, добавил Путин, политики намерены обсудить актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.



Абий Ахмед в свою очередь отметил, что находится в Петербурге впервые и назвал этот город очень красивым.



Напомним, в среду Владимир Путин также встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

