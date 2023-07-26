Путин в Петербурге встретился с премьером Эфиопии и вспомнил, что они были первыми

Президент РФ Владимир Путин встретился в Константиновском дворце с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Это первые переговоры российского лидера в преддверии форума Россия — Африка.
Путин отметил, что Россия высоко ценит многолетние дружеские связи с Эфиопией, «основанные на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга». Он напомнил, что для России Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой были заключены дипломатические отношения. Это произошло
Сегодня, добавил Путин, политики намерены обсудить актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.
Абий Ахмед в свою очередь отметил, что находится в Петербурге впервые и назвал этот город очень красивым.
Напомним, в среду Владимир Путин также встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.
Саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге 27–28 июля. Ключевое событие состоится 28 июля. На пленарном заседании саммита «За мир, безопасность и развитие» российский президент Владимир Путин выступит с объемным заявлением. Его будут слушать 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента. Всего участие в форуме подтвердили 49 из 54 официально признанных стран континента.
26 июля запланирована встреча Владимира Путина и лидеров Эфиопии и Египта в Константиновском дворце. 27 июля в «Экспоцентре» пройдет экономический и гуманитарный форум. А в воскресенье, 30 июля, африканские делегации приглашены на военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России.
В Петербурге усилены меры безопасности, руководителям городских предприятий и организаций рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный формат работы. Более 20 медицинских учреждений из-за саммита переведены в режим круглосуточной готовности.
Кроме того, в городе действуют ограничения движения транспорта. Невский и ряд других улиц уже начали ненадолго перекрывать.