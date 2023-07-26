В Петербурге начались перекрытия. Невский встал

В Петербурге стартовал саммит Россия-Африка, а вместе с ним начались перекрытия улиц. Первым встал Невский проспект. Сотрудники полиции освободили дорожное полотно от Литейного проспекта до Адмиралтейства, оставив проезд для общественного транспорта.
Жители города, не следящие за новостями, спрашивают: «Что случилось?» и «Почему стоим?» Ситуация в центре, по данным «Яндекса», сейчас выглядит так:
«Фонтанка» предупреждает: стоять в пробке в ближайшие дни, возможно, придется еще не раз. Настоятельно рекомендуем заглядывать в приложения и следить за новыми перекрытиями, чтобы выбрать удачный маршрут или пересидеть «красный» период в приятном месте.
О дорожных ограничениях во время саммита читайте на «Фонтанке».