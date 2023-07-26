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    В Петербурге арестовали «Игоря», обвиняемого в изнасиловании юной знакомой из интернета

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    В Петербурге арестовали иностранца, который, по версии следствия, изнасиловал школьницу, с которой познакомился под чужим именем. Он проведет под стражей два месяца, сообщает 26 июля объединенная пресс-служба судов города.

    Обвиняемый и защитник просили избрать не арест, а обязательство о явке. Аргументы были следующими: фигурант не планирует мешать производству по делу, имеет постоянное место жительства и устойчивые социальные связи.

    Об изнасиловании девятиклассница сообщила по телефону горячей линии. По предварительным данным, она познакомилась в интернете с «Игорем», который на самом деле оказался 55-летним Наилем. Якобы они встретились днем и оказались в отеле, где и произошло изнасилование.

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    Комментарии 18

    Гость26 Июл 2023 в 16:57
    Очередная " На донышке"
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