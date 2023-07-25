Игорь оказался Наилем. В Петербурге 55-летний иностранец задержан за изнасилование школьницы

Уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней возбуждено в Петербурге после происшествия с девятиклассницей. Два дня назад девочка сообщила по телефону горячей линии, что над ней надругались. Данные были переданы в полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 июля.



Оперативники установили, что девятиклассница около месяца назад познакомилась на одном из сайтов с неким Игорем. Школьница начала общаться с новым другом, а 23 июля согласилась встретиться в дневное время. Каким-то образом «Игорь» заманил девочку в отель «Самсон», где надругался над ней. Пострадавшая после инцидента была осмотрена врачом.

