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    У Эрмитажа не работает сайт по продаже билетов. Тех, кому не удается распечатать ранее купленные, ждут в музее

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    Государственный Эрмитаж утром 26 июля информирует о технических неполадках на сайте по продаже билетов tickets.hermitagemuseum.org и приносит извинения за временные неудобства.

    «Специалисты музея работают над их устранением, — комментируют в Эрмитаже. — Если вам не удаётся получить, купленный ранее билет, просим подойти к администраторам входной зоны — сотрудники музея вам помогут».

    Ранее Эрмитаж анонсировал бесплатные концерты академической музыки в Большом дворе Зимнего дворца. Они пройдут 17 августа и 21 сентября.

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