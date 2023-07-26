У Эрмитажа не работает сайт по продаже билетов. Тех, кому не удается распечатать ранее купленные, ждут в музее

Государственный Эрмитаж утром 26 июля информирует о технических неполадках на сайте по продаже билетов tickets.hermitagemuseum.org и приносит извинения за временные неудобства.



«Специалисты музея работают над их устранением, — комментируют в Эрмитаже. — Если вам не удаётся получить, купленный ранее билет, просим подойти к администраторам входной зоны — сотрудники музея вам помогут».



Ранее Эрмитаж анонсировал бесплатные концерты академической музыки в Большом дворе Зимнего дворца. Они пройдут 17 августа и 21 сентября.