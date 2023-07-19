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    Музыка

    Во дворе Эрмитажа пройдут бесплатные концерты классики, на первом зазвучат редкие инструменты

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    В дни бесплатного посещения Эрмитажа — то есть раз в месяц, в третий четверг, — 20 июля, 17 августа и 21 сентября — в Большом дворе Зимнего дворца пройдут концерты классической музыки. Начинать их будут примерно в 10:20, чтобы скрасить для посетителей музея время до его открытия. Впрочем, если билета в музей у вас нет, пройти и посидеть во дворике, слушая музыку, тоже можно, — заверяют в Эрмитаже.

    Концерты относятся к проекту «Музыкальные променады». Музыка каждой программы перекликается с тематикой одного из проектов Эрмитажа.

    Так, ближайший концерт, 20 июля, посвящен выставке «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем» и инструменты можно будет послушать соответствующие эпохе Ренессанса — флейту, цистру, лютню и мандолину.

    «Репертуар концерта собран на основе произведений XVI века. Музыканты исполнят сочинения немецких композиторов и лютнистов Ганса и Мельхиора Нойзидлеров, известного английского композитора-лютниста Джона Даулэнда, утонченные мелодии прославленного француза Клодена де Сермизи, испанского гамбиста Диего Ортиса, знаменитого пьесами для виолы и клавесина, вокальной духовной и церковной музыкой, а также фламандского нотоиздателя и композитора Тильмана Сузато», — сообщают организаторы, центр современных технологий в искусстве «Арт-паркинг».

    Напомним, ранее на входе в Эрмитаж был установлен досмотровый павильон. Как его проходить и что нельзя проносить с собой, — в материале «Фонтанки».

    Выставка «Цари и рыцари. Роман со Cредневековьем» открыта в Николаевском зале и аванзале Эрмитажа — «Фонтанка» рассказывала, на какие экспонаты обратить внимание.

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