Во дворе Эрмитажа пройдут бесплатные концерты классики, на первом зазвучат редкие инструменты

В дни бесплатного посещения Эрмитажа — то есть раз в месяц, в третий четверг, — 20 июля, 17 августа и 21 сентября — в Большом дворе Зимнего дворца пройдут концерты классической музыки. Начинать их будут примерно в 10:20, чтобы скрасить для посетителей музея время до его открытия. Впрочем, если билета в музей у вас нет, пройти и посидеть во дворике, слушая музыку, тоже можно, — заверяют в Эрмитаже.



Концерты относятся к проекту «Музыкальные променады». Музыка каждой программы перекликается с тематикой одного из проектов Эрмитажа.

