Проверка на входе во двор, хранение опасных предметов и черные списки. Как меняется проход в Эрмитаж

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С 20 июня оказаться в Большом дворе Зимнего дворца можно будет только пройдя проверку в досмотровом павильоне, установленном в арке главных ворот. «Фонтанка» побывала там перед открытием и задала вопросы замначальника службы безопасности Эрмитажа Алексею Субарнову о том, что меняется, почему потребовались такие строгие меры и почему павильон выглядит именно так.

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С Дворцовой площади новый досмотровый павильон почти не видно — он спрятан в глубине, по центру, за ажурной решеткой. Посетители проходят в правую из трех арок, которая оставлена свободной для проезда транспорта — но сразу поворачивают влево, в павильон. Тут на них уже смотрят камеры системы видеонаблюдения.



«Есть функция распознавания лиц, можно загружать черный список», — кивает на них наш провожатый.

«А такой список есть?» — удивляется корреспондент «Фонтанки».

Оказывается, уже есть, но пока не в системе. Свою базу дурно зарекомендовавших себя посетителей Эрмитаж ведет с 2016 года. В нее попадают нелегальные гиды, карманники, активно «трудившиеся» до пандемии, уличные торговцы билетами… Формально не пускать кого-либо в музей охрана не может, если человек купил билет. Но теперь у музея есть возможность отлавливать таких посетителей на входе и уделять им особое внимание в ходе их визита, и в некоторых случаях — проводить беседу. А в случае, если она не задастся, привлекать Росгвардию.



Впрочем, это хоть и любопытная деталь, но, в связи с павильоном, не главная. Важнее, что теперь, с установкой павильона, музей устраняет уязвимость, о которой законопослушные граждане и не задумывались.

«Основная цель этого сооружения в комплексной системе безопасности музея — проверка посетителей на входе, на первом рубеже, — комментирует Субарнов. — Раньше проверка была в Иорданской галерее, после кассы, после гардероба, что неправильно по антитеррористическим соображениям: вы можете занести опасный предмет в вестибюль к кассам, вы можете его сдать в гардероб, а потом идти на проверку в Иорданской галерее. Теперь все посетители, проходящие с этого входа, сначала проходят проверку: рамка металлодетектора, проверка сумок, ручной клади, — и дальше попадают в Большой двор, где могут направиться в терминал за покупкой билетов, пойти пить кофе в кафе, пойти в кассы или сразу в музей, если билет был куплен заранее на сайте».



К проверке сумок обещают подходить с умом. Для ценных предметов, запрещенных к проносу в музей (таких, как, например, швейцарские ножи) предусмотрены ящички хранения с номерками — при выходе из музея, сдав номерок, можно получить их обратно. Но не всякое оружие туда возьмут. Условно, пистолет, по правилам, требует особых условий временного хранения, — их обеспечить в музее нельзя, поэтому с ним просто не пустят. Как не пустят и с чрезмерно большим рюкзаком (рамки для проверки размера, как в аэропорту, скоро появятся).

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А вот насчет проноса жидкости вопрос будет решаться индивидуально. Скажем, если вы хотите попить кофе во дворике в ожидании открытия музея, и купили напиток где-то снаружи, — то пронести его, скорее всего, разрешат. А вот что-то более подозрительное велят оставить.



«Если вы идете с небольшой бутылкой воды, или у вас с собой чашка кофе, и вы при сотруднике это попили, убедив, что это не кислота и не бензин, то, конечно, вас пропустят, — комментирует Субарнов. — Если у вас с собой двухлитровая бутылка лимонада закрытая — то, конечно, вас с ней не пустят, попросят ее сдать в камеру хранения или выкинуть в ведро».

В музее признают, что скорректировали работу службы безопасности в том числе и после волны акционизма у европейских коллег.



«Наши сотрудники стали больше уделять внимания любым жидкостям, емкостям, предметам в ручной клади, вроде термосов, и в достаточно жесткой степени стали запрещать это, — говорит замначальника службы безопасности Эрмитажа. — Но надо понимать, что вы можете принести с собой суп — вас с ним не пустят, а потом пойдете в эрмитажное кафе, купите там пирожное, лимонад, кофе, выльете это все и получите некую субстанцию, которую тоже сможете использовать в неправомерных целях. Тут тоже важно не дойти до крайностей. Но если, например, человек несет краску, либо кастрюлю с чем-то непонятным, его не только не пустят, но и за ним проследят, что он будет делать дальше. Потому что я вас не пропущу с супом, вы походите, посмотрите и придумаете что-нибудь другое. Так что за вами надо сразу же следить и вносить вас в черный список».



Для несговорчивых в павильоне разместили куар-коды, которые ведут на полную версию правил для посетителей, размещенную на сайте музея.

В музее полагают, что досмотровый павильон не замедлит прохода: его пропускная способность — примерно 1100 человек в час. Интроскопов (рентгено-телевизионных установок для досмотра багажа) — три, то есть столько, сколько и было раньше в сумме в Иорданской галерее и на Церковной лестнице. Основной поток посетителей приходит к открытию Эрмитажа, поэтому ворота открывают чуть заранее, чтобы люди могли подождать начала работы музея уже после проверки и не терять времени.

Но главный вопрос, который остается к музею в плане нового павильона, — конечно же, его внешний вид. «Фонтанка» поинтересовалась, почему нельзя было сделать конструкцию, например, просто прозрачной, стеклянной.

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Можно было бы сделать, но тут очень много нюансов, которые касаются климата, класса защищенности стекол, — рассказывает Субарнов. — Эти стекла — специального класса. Подрядчики, которые строят эти кабины, — «НПО Специальных материалов», — поставили стекла, защищенные от вандализма, они от случайного, от специального удара, не рассыпятся, не разобьются. Если делать полностью все из стекла — это очень сильно удорожит конструкцию, просто безумно, потому что эти стекла достаточно дорогие. И плюс некоторые помещения скрыты от глаз людей специально, — например, системы управления вентиляцией, кондиционированием, сигнализацией, серверы. Там специальный климат, туда людям не нужно, и видеть это тоже не обязательно».



Еще одна причина — необходимость поддержания климата.

«Зимой, когда на улице сильный холод, тут должен поддерживаться стандартный климат: 20 с чем-то градусов, — продолжает замначальника службы безопасности. — Это нужно людям для нормальной работы, это нужно машинам, потому что если тут будет минус 20, это все работать не будет. Все эти интроскопы, рамки, телевизоры — все сломается».

Впрочем, в музее открыты к аргументированному диалогу. И, хотя внешний вид конструкции одобрил еще на тот момент главный архитектор музея Валерий Лукин (он ушел из жизни в декабре 2019 года, примерно тогда же было впервые объявлено о планах музея перенести досмотровую зону), мнение петербуржцев учтут.



«Покрасить по-другому, визуализировать по-другому — со временем можно. — подытоживает Алексей Субарнов, напоминая, что строение — не капитальное, не заглублено в землю и не опирается на стены. — Это по сути конструктор, здесь можно убрать стекла — поставить стену, либо наоборот: убрать стену — поставить стекла. Здесь не было претензий на особый дизайн, потому что архитектура Зимнего дворца — выдающаяся, и пытаться перекликаться с ним было бы скверно и непонятно».

