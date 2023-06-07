Документация павильона пункта досмотра в арке главных ворот Эрмитажа прошла экспертизу

Павильон пункта досмотра в главных воротах, ведущих с Дворцовой площади в Большой двор Зимнего дворца, прошел историко-культурную экспертизу. Акт опубликован на сайте Минкульта. О том, что подобный сборно-разборный павильон там появится, впервые Михаил Пиотровский сообщал еще в 2019 году.



Из документов следует, что будущий павильон — некапитальное сооружение без прочной связи с землей, с возможностью перемещения и демонтажа. Общая площадь досмотрового модуля составит 160 квадратных метров. Высота потолков — 3,22 метра.

