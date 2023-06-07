    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    765мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd81.46eur87.17

    Музеи

    Документация павильона пункта досмотра в арке главных ворот Эрмитажа прошла экспертизу

    1747
    5 комментариев

    Павильон пункта досмотра в главных воротах, ведущих с Дворцовой площади в Большой двор Зимнего дворца, прошел историко-культурную экспертизу. Акт опубликован на сайте Минкульта. О том, что подобный сборно-разборный павильон там появится, впервые Михаил Пиотровский сообщал еще в 2019 году.

    Из документов следует, что будущий павильон — некапитальное сооружение без прочной связи с землей, с возможностью перемещения и демонтажа. Общая площадь досмотрового модуля составит 160 квадратных метров. Высота потолков — 3,22 метра.

    «Досмотровый модуль состоит из: основного помещения; двух тамбуров на вход; двух тамбуров на выход; аппаратной; поста охраны; поста полиции; помещения углублённого досмотра; вспомогательного помещения; резервного рабочего места», — говорится в акте. Предполагается, что тамбуры будут работать раздельно. Один будет использоваться как основной. Второй станет вспомогательным, пользоваться им смогут маломобильные посетители и персонал.

    Согласно документам, дополнительные специальные мероприятия по защите (предварительному усилению) строительных конструкций объектов культурного наследия и противоаварийным работам не потребуются. А сами работы «не нарушат визуальное восприятие и панорамы объектов культурного наследия».

    В выводах говорится о том, что монтаж временного павильона «не окажет прямого воздействия на объект культурного наследия».

    Разработкой документации занималось ООО «ИК «Город-А» в 2023 году. В портфеле компании — геомониторинг зданий Главного Адмиралтейства в рамках реконструкции, реставрации и технического перевооружения зданий для размещения главного командования ВМФ, геомониторинг участка ЗСД в районе Смоленки, обследование Невского железнопрокатного завода и другие значимые объекты.

    В Государственном Эрмитаже «Фонтанке» сообщили, что прокомментируют итоговый вид павильона позднее, когда он пройдет согласование с силовыми структурами.

    По теме

    ЭрмитажСтроительствоЭкспертизаБезопасность
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close