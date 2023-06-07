Документация павильона пункта досмотра в арке главных ворот Эрмитажа прошла экспертизу

Павильон пункта досмотра в главных воротах, ведущих с Дворцовой площади в Большой двор Зимнего дворца, прошел историко-культурную экспертизу. Акт опубликован на сайте Минкульта. О том, что подобный сборно-разборный павильон там появится, впервые Михаил Пиотровский сообщал еще в 2019 году.
Из документов следует, что будущий павильон — некапитальное сооружение без прочной связи с землей, с возможностью перемещения и демонтажа. Общая площадь досмотрового модуля составит 160 квадратных метров. Высота потолков — 3,22 метра.
«Досмотровый модуль состоит из: основного помещения; двух тамбуров на вход; двух тамбуров на выход; аппаратной; поста охраны; поста полиции; помещения углублённого досмотра; вспомогательного помещения; резервного рабочего места», — говорится в акте. Предполагается, что тамбуры будут работать раздельно. Один будет использоваться как основной. Второй станет вспомогательным, пользоваться им смогут маломобильные посетители и персонал.
Согласно документам, дополнительные специальные мероприятия по защите (предварительному усилению) строительных конструкций объектов культурного наследия и противоаварийным работам не потребуются. А сами работы «не нарушат визуальное восприятие и панорамы объектов культурного наследия».
В выводах говорится о том, что монтаж временного павильона «не окажет прямого воздействия на объект культурного наследия».
Разработкой документации занималось ООО «ИК «Город-А» в 2023 году. В портфеле компании — геомониторинг зданий Главного Адмиралтейства в рамках реконструкции, реставрации и технического перевооружения зданий для размещения главного командования ВМФ, геомониторинг участка ЗСД в районе Смоленки, обследование Невского железнопрокатного завода и другие значимые объекты.
В Государственном Эрмитаже «Фонтанке» сообщили, что прокомментируют итоговый вид павильона позднее, когда он пройдет согласование с силовыми структурами.