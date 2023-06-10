Горожане увидели, как выглядит арка Зимнего дворца после установки павильона для досмотра

Досмотровый павильон Эрмитажа, об одобрении которого экспертизой стало известно всего три дня назад, материализовался уже к концу рабочей недели. Теперь проход в Большой двор Зимнего дворца осуществляется через правую из трех арок, ведущих с Дворцовой площади, остальные две закрыты ажурной решеткой ворот.
Их существование пришлось очень кстати: во стороны площади они прикрывают массивный серый павильон, делая его заметным только для пристального взгляда, благо он убран вглубь арки. А вот то, что с обратной стороны, из двора, павильон все ж таки предстал «грубо, зримо», — воротами не прикрыть.
В музее явно выбрали меньшее из зол, с учетом, что соответствующий требованиям силовиков павильон, предполагающий досмотровые сканеры внутри, вышел большим.
Как уже сообщалось, его площадь — 160 квадратных метров, но они занимают пространство только центральной арки, оставляя боковые для потока посетителей до и после досмотра.
В действие павильон пока не введен.