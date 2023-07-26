МВД, ФСБ и Минфин не поддержали ускоренную выдачу загранпаспортов за деньги

Предложение провести эксперимент по предоставлению жителям Москвы возможности быстро получить загранпаспорт за дополнительную плату не поддержало МВД. Против этой инициативы выступили также ФСБ и Минфин. Об этом в среду, 26 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ первого замминистра Александра Горового.

«Выстроенная на протяжении многих лет сбалансированная по срокам система межведомственного взаимодействия МВД России и ФСБ полностью отвечает задачам в области безопасности», — говорится в ответе.



Ранее предложение озвучил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Депутат заявлял, что за счет вырученных средств можно было бы отменить или снизить госпошлину при оформлении зангранпаспорта.

