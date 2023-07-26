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    МВД, ФСБ и Минфин не поддержали ускоренную выдачу загранпаспортов за деньги

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    Предложение провести эксперимент по предоставлению жителям Москвы возможности быстро получить загранпаспорт за дополнительную плату не поддержало МВД. Против этой инициативы выступили также ФСБ и Минфин. Об этом в среду, 26 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ первого замминистра Александра Горового.

    «Выстроенная на протяжении многих лет сбалансированная по срокам система межведомственного взаимодействия МВД России и ФСБ полностью отвечает задачам в области безопасности», — говорится в ответе.

    Ранее предложение озвучил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Депутат заявлял, что за счет вырученных средств можно было бы отменить или снизить госпошлину при оформлении зангранпаспорта.

    Минфин считает, что снижение или отмена госпошлины может привести к выпадающим доходам федерального бюджета.

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