Пасмурно и дождливо. Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в среду

На Санкт-Петербург в среду, 26 июля, окажет влияние периферия активного волнового циклона. Он станет причиной облачной погоды, вызовет дожди и ограничит приток солнечного тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Сегодня температура воздуха до 19–21 градуса тепла, ветер задует юго-западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.



«В четверг местами небольшой дождик и 21...23 градуса», — дал предварительный прогноз синоптик.