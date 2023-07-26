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    Пасмурно и дождливо. Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в среду

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    На Санкт-Петербург в среду, 26 июля, окажет влияние периферия активного волнового циклона. Он станет причиной облачной погоды, вызовет дожди и ограничит приток солнечного тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    Сегодня температура воздуха до 19–21 градуса тепла, ветер задует юго-западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

    «В четверг местами небольшой дождик и 21...23 градуса», — дал предварительный прогноз синоптик.

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