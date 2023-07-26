Найден мёртвым пенсионер, в поисках которого с весны прочёсывали Ломоносов

В Петродворцовом районе Петербурга нашли мёртвым 85-летнего мужчину, пропавшего в начале весны.



Об этом 26 июля сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». В группе «Мы Ломоносовцы» вовлечённые в поиск уточняют, что он закончился у кладбища в Ломоносове.

Там в воскресенье волонтёры искали заблудившуюся женщину, а обнаружили тело немолодого мужчины. Покойный лежал на спине под деревом. На нём были куртка, штаны и ботинки тёмного цвета. По предварительным данным, следов насильственной смерти, как и его документов, не нашли.