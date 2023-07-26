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    Найден мёртвым пенсионер, в поисках которого с весны прочёсывали Ломоносов

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    В Петродворцовом районе Петербурга нашли мёртвым 85-летнего мужчину, пропавшего в начале весны.

    Об этом 26 июля сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». В группе «Мы Ломоносовцы» вовлечённые в поиск уточняют, что он закончился у кладбища в Ломоносове.

    Там в воскресенье волонтёры искали заблудившуюся женщину, а обнаружили тело немолодого мужчины. Покойный лежал на спине под деревом. На нём были куртка, штаны и ботинки тёмного цвета. По предварительным данным, следов насильственной смерти, как и его документов, не нашли.

    Ориентировки на розыск 85-летнего петербуржца разлетелись по соцсетям четыре месяца назад. Он не вернулся домой 16 марта. Уходил в чёрной куртке и меховой шапке, без денег, телефона и проездного. Мужчина попал в поле зрения камер у Красного пруда. Там просили быть особенно внимательными.

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