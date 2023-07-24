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    Волонтеры искали женщину, а нашли труп мужчины у кладбища Илики в Ломоносове

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    Труп неизвестного мужчины нашли волонтеры поискового отряда во время поиска заблудившейся женщины. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 24 июля.

    В полицию о найденном теле сообщили накануне около пяти часов вечера. Умерший лежал на спине под деревом недалеко от кладбища Илики в Ломоносове. На вид покойному 50–60 лет, был одет в темные куртку, штаны и ботинки. Особых примет на теле не нашлось, как и следов насильственной смерти. Труп направили в морг Николаевской больницы.

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