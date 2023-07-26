«Похоже на пенную вечеринку». Петербург отмывают до блеска, шампуня для улиц не жалеют

Масштабные банно-прачечные процедуры наблюдал корреспондент «Фонтанки» в ночь на 26 июля в самом центре Петербурга — на площади Восстания и в начале Лиговского проспекта. Посмотрите, как это было.
читатель «Фонтанки»
Из надежных источников известно, что утром 25 июля столь же тщательной гигиенической обработке подверглась улица Зодчего Росси. По словам очевидцев, после прохода по пенным тротуарам коэффициент сцепления обуви с асфальтом существенно и надолго снижался.
Поскольку влажная приборка в центре выглядит несколько более масштабной, чем обычно, возникает предположение, что это связано с грядущим саммитом Россия-Африка.
Напомним, саммит пройдет в Петербурге 27–28 июля. Но первая встреча — уже завтра, 26 июля — в Константиновском дворце в Стрельне.
Свое прибытие в Петербург подтвердили 17 глав государств, 5 вице-президентов, четыре премьер-министра и один спикер парламента. Пленарное заседание намечено на четверг, 27 июля. Африканские лидеры приглашены и на парад в честь Дня ВМФ в Петербурге.