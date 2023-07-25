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    Самолеты «наматывают круги» над Петербургом. В городе ждут гостей саммита Россия — Африка

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    Как можно судить по информации сервиса Flightradar24, самолеты при приближении к Петербургу начинают маневрировать и «наматывать круги» в небе. Напрямую связать это с предстоящим саммитом Россия — Африка вроде бы нет оснований. Но и считать это просто совпадением тоже нет причин.

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    Напомним, саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге 27–28 июля. Но первая встреча — уже завтра, 26 июля — в Константиновском дворце в Стрельне. И гости уже в городе. Например, 25 июля прибыла делегация из Намибии во главе с вице-президентом Нанголо Мбумбой.

    Свое прибытие в Петербург подтвердили 17 глав государств, 5 вице-президентов, четыре премьер-министра и один спикер парламента. Пленарное заседание намечено на четверг, 27 июля. Но на этом программа не закончится. Африканские лидеры приглашены и на парад в честь Дня ВМФ в Петербурге.

    «Фонтанка» рассказывала, что жителям Шушар предложили «пересидеть» саммит Россия — Африка дома из-за транспортных ограничений. Тем, кто работает, по возможности уйти на дистант. Как выбираться из Шушар в дни саммита, «Фонтанка» подробно описывала здесь. Без проблем, пожалуй, выехать из района на общественном транспорте или личном автомобиле можно будет только ранним утром. О других известных ограничениях читайте здесь.

    А здесь — о том, как саммит изменит расписание автобусов между Петербургом и Ленобластью.

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    СамолетыСаммитСаммит Россия - Африка
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