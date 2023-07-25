    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    748мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.09eur99.69

    Саммит Россия — Африка меняет расписание автобусов между Петербургом и Ленобластью

    2225
    12 комментариев

    Российско-африканский саммит, к которому вовсю готовятся в Петербурге, не останется не замеченным и в Ленинградской области. Уехать в город и вернуться в дни мероприятия будет сложнее.

    Как сообщили в областном правительстве 24 июля, изменения коснутся маршрутов, которые 27 и 28 июля отправляются в Петербург и из него в Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский, Кингисеппский, Сланцевский районы Ленинградской области и Сосновый Бор. Они могут задерживаться.

    Ожидается увеличение интервалов движения:

    — Гатчинский район: К-18, К-18А, К-100, 431, 478, 528, 529, К-545, 631;

    — Тосненский район: 450, 610, 611Б, 618, 688, 681;

    — Ломоносовский район: 105А, 486, 486В, 492 А, 532, 632, 632А, 635, 636, 639А, 639Б, 639В, 650А, 650В, 653, 653А, 671А, 672, 673, 687, 688, 689, 691;

    — Сосновоборский городской округ: 401, 401А, 402, 403;

    — Сланцевский район: 851, 851Д;

    — Кингисеппский район: 842;

    — Лужский район: 844.

    Движение может быть затруднено на Пулковском и Петергофском шоссе, а также на Московском и Витебском проспектах в Петербурге. Объездов участков не будет, трассы следования маршрутов сохраняются, а увеличение интервалов будет зависеть от обстановки, уточнили 47news в комитете по транспорту Ленобласти.

    «Фонтанка» писала о том, какие трудности ждут жителей поселка Шушары, а также о том, как оттуда выбраться. О перекрытиях и ограничениях в Петербурге можно узнать здесь.

    Гости саммита уже съезжаются в город. Первую встречу Владимира Путина анонсируют на 26 июля. Основное событие намечено на пятницу, но на этом программа не закончится.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close