Саммит Россия — Африка меняет расписание автобусов между Петербургом и Ленобластью

Российско-африканский саммит, к которому вовсю готовятся в Петербурге, не останется не замеченным и в Ленинградской области. Уехать в город и вернуться в дни мероприятия будет сложнее.



Как сообщили в областном правительстве 24 июля, изменения коснутся маршрутов, которые 27 и 28 июля отправляются в Петербург и из него в Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский, Кингисеппский, Сланцевский районы Ленинградской области и Сосновый Бор. Они могут задерживаться.

Ожидается увеличение интервалов движения:

— Гатчинский район: К-18, К-18А, К-100, 431, 478, 528, 529, К-545, 631;