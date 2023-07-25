Саммит Россия — Африка меняет расписание автобусов между Петербургом и Ленобластью

Российско-африканский саммит, к которому вовсю готовятся в Петербурге, не останется не замеченным и в Ленинградской области. Уехать в город и вернуться в дни мероприятия будет сложнее.
Как сообщили в областном правительстве 24 июля, изменения коснутся маршрутов, которые 27 и 28 июля отправляются в Петербург и из него в Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский, Кингисеппский, Сланцевский районы Ленинградской области и Сосновый Бор. Они могут задерживаться.
Ожидается увеличение интервалов движения:
— Гатчинский район: К-18, К-18А, К-100, 431, 478, 528, 529, К-545, 631;
— Тосненский район: 450, 610, 611Б, 618, 688, 681;
— Ломоносовский район: 105А, 486, 486В, 492 А, 532, 632, 632А, 635, 636, 639А, 639Б, 639В, 650А, 650В, 653, 653А, 671А, 672, 673, 687, 688, 689, 691;
— Сосновоборский городской округ: 401, 401А, 402, 403;
— Сланцевский район: 851, 851Д;
— Кингисеппский район: 842;
— Лужский район: 844.
Движение может быть затруднено на Пулковском и Петергофском шоссе, а также на Московском и Витебском проспектах в Петербурге. Объездов участков не будет, трассы следования маршрутов сохраняются, а увеличение интервалов будет зависеть от обстановки, уточнили 47news в комитете по транспорту Ленобласти.
«Фонтанка» писала о том, какие трудности ждут жителей поселка Шушары, а также о том, как оттуда выбраться. О перекрытиях и ограничениях в Петербурге можно узнать здесь.
Гости саммита уже съезжаются в город. Первую встречу Владимира Путина анонсируют на 26 июля. Основное событие намечено на пятницу, но на этом программа не закончится.