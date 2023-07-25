Гости съезжаются. Вице-президент Намибии прибыл в Петербург на саммит Россия — Африка

Делегация из Намибии во главе с вице-президентом Нанголо Мбумбой прибыла в отель Петербурга по случаю саммита Россия — Африка, сообщает 25 июля ТАСС.
Глава Намибии Хаге Гейнгоб ранее заявил, что саммит поможет укрепить отношения между континентами и даст возможность обсудить идею формирования многополярного мира.
Президент РФ в свою очередь говорил, что Россия открыта для более тесного сотрудничества с Намибией. К примеру, можно наладить совместное производство уранового топлива. Также Путин заявил и об интересе Москвы к проектам, связанным с добычей алмазов и бриллиантов в Намибии.
Саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге 27–28 июля. «Фонтанка» писала о том, какие трудности в дни проведения саммита ждут жителей поселка Шушары, а также о том, как оттуда выбраться. Какие еще заранее известные ограничения и перекрытия ждут петербуржцев во время саммита, можно почитать здесь.