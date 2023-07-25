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    Гости съезжаются. Вице-президент Намибии прибыл в Петербург на саммит Россия — Африка

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    Делегация из Намибии во главе с вице-президентом Нанголо Мбумбой прибыла в отель Петербурга по случаю саммита Россия — Африка, сообщает 25 июля ТАСС.

    Глава Намибии Хаге Гейнгоб ранее заявил, что саммит поможет укрепить отношения между континентами и даст возможность обсудить идею формирования многополярного мира.

    Президент РФ в свою очередь говорил, что Россия открыта для более тесного сотрудничества с Намибией. К примеру, можно наладить совместное производство уранового топлива. Также Путин заявил и об интересе Москвы к проектам, связанным с добычей алмазов и бриллиантов в Намибии.

    Саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге 27–28 июля. «Фонтанка» писала о том, какие трудности в дни проведения саммита ждут жителей поселка Шушары, а также о том, как оттуда выбраться. Какие еще заранее известные ограничения и перекрытия ждут петербуржцев во время саммита, можно почитать здесь.

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