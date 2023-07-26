Аквариум, американские горки и первый в мире чемпионат. Зеленые истории Петербурга

Летний сад, который еще в 1704 году закладывали по велению Петра I, был раза в четыре меньше сегодняшнего. Зато в нем были не только деревья и цветы, но и фонтаны. Именно здесь впервые в России водоподъемные механизмы установили просто для красоты.



Но стоящему у Невы саду суждено было постоянно страдать от наводнений. В 1777 году вода хлынула в город с неистовой силой. В Летнем деревья вырвало с корнем, а от фонтанов не осталось почти ничего. Восстанавливать их в то время уже не стали. Наводнение 1824-го снова нанесло Летнему огромный урон. Пришлось опять поднимать грунт и заново мостить аллеи. Спустя сто лет ненастье настигло город вновь — и снова в саду погибли сотни растений.