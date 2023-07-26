Аквариум, американские горки и первый в мире чемпионат. Зеленые истории Петербурга

Мы привыкли, что свидетели истории в Петербурге — это здания. Но вообще-то сложная и запутанная биография есть и у наших садов, парков и скверов. Одни пережили несколько крупных наводнений, другие чудом сохранились вопреки застройке, в третьих просто происходили знаковые события. Прислушайтесь к шелесту зеленой истории нашего города с «(От)Личным Петербургом».
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Почему земля на месте «Горьковской» сто лет стояла голой
Из всех улиц самая необычная форма в Петербурге, пожалуй, у Кронверкского проспекта. Почти идеальным полукругом он охватывает большую территорию между улицей Куйбышева и проспектом Добролюбова. Внешним видом Кронверкский обязан бывшему соседу: 300 лет назад вокруг Петропавловской крепости устроили радиальную эспланаду — в соответствии с фортификационными законами того времени. Специально незастраиваемое и свободное от деревьев пространство не дало бы врагу подойти к крепости незамеченным.
Эспланада просуществовала больше 100 лет. И только в первой половине XIX века, когда в состав Российской империи вошла Финляндия, и опасность нападения с той стороны миновала, на ее месте решили сделать парк. По велению Николая I он был назван в честь его брата — Александра I.
Из-за чего в Летнем саду не стало первых в России фонтанов
Летний сад, который еще в 1704 году закладывали по велению Петра I, был раза в четыре меньше сегодняшнего. Зато в нем были не только деревья и цветы, но и фонтаны. Именно здесь впервые в России водоподъемные механизмы установили просто для красоты.
Но стоящему у Невы саду суждено было постоянно страдать от наводнений. В 1777 году вода хлынула в город с неистовой силой. В Летнем деревья вырвало с корнем, а от фонтанов не осталось почти ничего. Восстанавливать их в то время уже не стали. Наводнение 1824-го снова нанесло Летнему огромный урон. Пришлось опять поднимать грунт и заново мостить аллеи. Спустя сто лет ненастье настигло город вновь — и снова в саду погибли сотни растений.
Несмотря на тяжелые испытания, в Летнем до сих пор стоит самое старое в городе дерево. Петровскому дубу уже 366!
Что за сквер стоит в центре города на месте бассейна
С наводнением 1777 года и Летним тесно переплетена судьба еще одного сада в Центральном районе — Некрасовского.
Этот зеленый уголок в центре города появился в начале 1885-го. Причем по инициативе (и на деньги!) местных жителей — владельцев зданий по соседству. Занимал он тогда маленький закуток между сегодняшним жилым корпусом Евангелической женской больницы и БКЗ «Октябрьский».
Вы же помните, что до наводнения в Летнем были фонтаны — первые в России? Так вот, их питали два бассейна, вырытые на месте нынешнего Некрасовского сада. Они были частью искусственного Лиговского канала — про него и другие утраченные реки нашего города «(От(Личный) Петербург» уже рассказывал.
Когда после наводнения фонтанов не стало, бассейны потеряли свое предназначение. И простояли без надобности почти 100 лет, пока в конце XIX века их не засыпали и не решили присоединить к Некрасовскому саду.
Как от огромного сада в районе Литейного остался всего лишь кусочек
Совсем иная судьба у маленького сквера, который прячется за зданием на Литейном проспекте, 57. Его не увеличивали, а, наоборот, уменьшали. Сегодня сложно поверить, что 300 лет назад тут был огромный сад — с клумбами, фонтанами и прудами, заселенными индийскими гусями, морскими утками, аистами и журавлями. Среди деревьев прятался дворец то ли жены Петра I Екатерины, то ли его дочери Анны. Растительностью была покрыта большая территория вдоль Невского проспекта от Фонтанки до нынешней улицы Восстания.
Но с началом бурной застройки центра Петербурга от сада начали постепенно отрывать по кусочку. И вот от него остался лишь закуток между Литейным и Фонтанкой. Сегодня он называется Итальянским садом. Построенный в 1912 году дом, где сейчас «Подписные издания», почти скрыл деревья от посторонних глаз.
Зачем нужны были увеселительные сады и что там делали петербуржцы
На берегу Мойки, напротив Новой Голландии, стоит университет имени Лесгафта. А когда-то здесь развлекались и гуляли. В конце XVIII века от улицы Декабристов до набережной Мойки простирался Нарышкин сад. Он относился к увеселительным — специальным зонам отдыха петербуржцев разного ранга.
В любой день в Нарышкин можно было прийти на прогулку. Здесь всегда продавались напитки и закуски. По средам и воскресеньям устраивались танцевальные вечера и маскарады, в летнем театре давали спектакли и пантомиму, для публики выступали бродячие артисты, фокусники, дрессировщики и атлеты. И если мужчин пускали за деньги, то дам — бесплатно.
У сада еще много лет были увеселительные функции. В начале XX века тут даже открыли «Луна-Парк» с аттракционами — в их числе была настоящая горная железная дорога!
Где проходил первый в истории чемпионат мира по фигурному катанию
А теперь перенесемся к Юсуповскому саду и поговорим о спорте.
Зимой по здешнему пруду катались на коньках — еще с 1810-х! Сначала приятной возможностью пользовались иностранные преподаватели Института инженеров путей сообщения, который работал в Юсуповском дворце. Но изящный вид спорта становился все популярнее. В 1865-м каток в саду отходит речному яхт-клубу — им начинают пользоваться его члены и их знакомые. И катание становится профессиональнее.
«Здесь конькобежство практикуется уже не как гимнастическое развлечение только, но и как искусство <...> Здесь можно увидеть целую плеяду соперничающих между собою в быстроте бега, смелости пассажей и затейливости выписываемых на льду вензелей, настоящих виртуозов конькобежства», — писал про Юсуповский публицист Владимир Михневич.
Именно в этом саду в 1896 году прошел первый в истории чемпионат мира по фигурному катанию. За первое место боролись австриец, два русских и немец — он и победил.
Зачем в саду у нынешнего «Ленфильма» стоял аквариум
Продолжим разговор о развлечениях. Сад, в котором сегодня можно отдохнуть после похода на «Ленфильм», в конце XIX века звался «Аквариумом». И тут правда стоял большой аквариум с рыбами. Для посетителей устраивали лекции об жизни водных обитателей, а еще музыкальные концерты. В конце 1888 года для зевак установили «Ледяной дом» — с кабинетом, гостиной, столовой с полной ледяной меблировкой.
Потом посетителей начали привлекать театром-кабаре, рынком, который организовали в глубине сквера, и круглогодичным катком. Можно сказать, что здесь был дореволюционный торгово-развлекательный центр!
Где в 80-е проходили «посиделки» неформалов
Если будете гулять по Литейному проспекту, загляните во двор дома № 46. Деревьям, которые вы перед собой видите, конечно, не 250 лет, но придомовая оранжерея на этом месте впервые появилась еще в конце XVIII века. Хотя участок потом сменил не одного владельца, зеленым насаждениям повезло не только выжить, но и попасть в руки нефтепромышленника Павла Гукасова. Именно он, приобретя дом на Литейном, разбил сад в нынешней конфигурации и поставил здесь фонтан.
После этого садик начали называть то «Сен-Жермен», то «Пале-Рояль». Почему — никто точно не знает. А прославилось это место в 1980-х — благодаря музыкальным посиделкам ленинградских «неформалов» вроде Олега Гаркуши и Бориса Гребенщикова*. Подобные тусовки обычно начинались в «Сайгоне» на углу Владимирского проспекта и Невского — одном из «вечных» петербургских мест, о которых рассказывала «Фонтанка».
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.