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    Аквариум, американские горки и первый в мире чемпионат. Зеленые истории Петербурга

    #отЛИЧНЫЙпитер

    Аквариум, американские горки и первый в мире чемпионат. Зеленые истории Петербурга

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    Мы привыкли, что свидетели истории в Петербурге — это здания. Но вообще-то сложная и запутанная биография есть и у наших садов, парков и скверов. Одни пережили несколько крупных наводнений, другие чудом сохранились вопреки застройке, в третьих просто происходили знаковые события. Прислушайтесь к шелесту зеленой истории нашего города с «(От)Личным Петербургом».

    Делитесь своими любимыми садами, парками и скверами с «(От)Личным Петербургом»! Переходите на сайт проекта и выдвигайте кандидатов на нашу премию.

    Александровский парк
    Александровский паркФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Летний сад
    Летний садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Некрасовский сад
    Некрасовский садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: citywalls.ru
    Фото: 1912 - 1914 годы. Автор неизвестен.
    Юсуповский сад
    Юсуповский садФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: 1908 год. Карл Булла
    Садик у Ленфильма
    Садик у ЛенфильмаФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Парадный вход в сад «Аквариум»
    Парадный вход в сад «Аквариум»Фото: 1901-1904. Автор неизвестен
    Фото: Gas / citywalls.ru
    1

    Почему земля на месте «Горьковской» сто лет стояла голой

    Александровский парк
    Александровский паркФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Из всех улиц самая необычная форма в Петербурге, пожалуй, у Кронверкского проспекта. Почти идеальным полукругом он охватывает большую территорию между улицей Куйбышева и проспектом Добролюбова. Внешним видом Кронверкский обязан бывшему соседу: 300 лет назад вокруг Петропавловской крепости устроили радиальную эспланаду — в соответствии с фортификационными законами того времени. Специально незастраиваемое и свободное от деревьев пространство не дало бы врагу подойти к крепости незамеченным.

    Фото 1:План Петербурга 1804 года Савинкова
    Фото 2:Яндекс.Карты

    Эспланада просуществовала больше 100 лет. И только в первой половине XIX века, когда в состав Российской империи вошла Финляндия, и опасность нападения с той стороны миновала, на ее месте решили сделать парк. По велению Николая I он был назван в честь его брата — Александра I.

    Александровский парк
    Александровский паркФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Летний сад
    Летний садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Некрасовский сад
    Некрасовский садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: citywalls.ru
    Фото: 1912 - 1914 годы. Автор неизвестен.
    Юсуповский сад
    Юсуповский садФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: 1908 год. Карл Булла
    Садик у Ленфильма
    Садик у ЛенфильмаФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Парадный вход в сад «Аквариум»
    Парадный вход в сад «Аквариум»Фото: 1901-1904. Автор неизвестен
    Фото: Gas / citywalls.ru
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    2

    Из-за чего в Летнем саду не стало первых в России фонтанов 

    Летний сад
    Летний садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

    Летний сад, который еще в 1704 году закладывали по велению Петра I, был раза в четыре меньше сегодняшнего. Зато в нем были не только деревья и цветы, но и фонтаны. Именно здесь впервые в России водоподъемные механизмы установили просто для красоты.

    Но стоящему у Невы саду суждено было постоянно страдать от наводнений. В 1777 году вода хлынула в город с неистовой силой. В Летнем деревья вырвало с корнем, а от фонтанов не осталось почти ничего. Восстанавливать их в то время уже не стали. Наводнение 1824-го снова нанесло Летнему огромный урон. Пришлось опять поднимать грунт и заново мостить аллеи. Спустя сто лет ненастье настигло город вновь — и снова в саду погибли сотни растений.

    Последствия наводнения
    Последствия наводненияФото: 1924 год. Виктор Булла
    Последствия наводнения
    Последствия наводненияФото: 1924 год. Виктор Булла
    Последствия наводнения
    Последствия наводненияФото: 1924 год. Виктор Булла

    Несмотря на тяжелые испытания, в Летнем до сих пор стоит самое старое в городе дерево. Петровскому дубу уже 366!

    Александровский парк
    Александровский паркФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Летний сад
    Летний садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Некрасовский сад
    Некрасовский садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: citywalls.ru
    Фото: 1912 - 1914 годы. Автор неизвестен.
    Юсуповский сад
    Юсуповский садФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: 1908 год. Карл Булла
    Садик у Ленфильма
    Садик у ЛенфильмаФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Парадный вход в сад «Аквариум»
    Парадный вход в сад «Аквариум»Фото: 1901-1904. Автор неизвестен
    Фото: Gas / citywalls.ru
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    3

    Что за сквер стоит в центре города на месте бассейна

    Некрасовский сад
    Некрасовский садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

    С наводнением 1777 года и Летним тесно переплетена судьба еще одного сада в Центральном районе — Некрасовского.

    Этот зеленый уголок в центре города появился в начале 1885-го. Причем по инициативе (и на деньги!) местных жителей — владельцев зданий по соседству. Занимал он тогда маленький закуток между сегодняшним жилым корпусом Евангелической женской больницы и БКЗ «Октябрьский».

    Вы же помните, что до наводнения в Летнем были фонтаны — первые в России? Так вот, их питали два бассейна, вырытые на месте нынешнего Некрасовского сада. Они были частью искусственного Лиговского канала — про него и другие утраченные реки нашего города «(От(Личный) Петербург» уже рассказывал.

    Фото 1:План Санкт-Петербурга 1865 года
    Фото 2:Яндекс. Карты, наши дни

    Когда после наводнения фонтанов не стало, бассейны потеряли свое предназначение. И простояли без надобности почти 100 лет, пока в конце XIX века их не засыпали и не решили присоединить к Некрасовскому саду.

    Александровский парк
    Александровский паркФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Летний сад
    Летний садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Некрасовский сад
    Некрасовский садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: citywalls.ru
    Фото: 1912 - 1914 годы. Автор неизвестен.
    Юсуповский сад
    Юсуповский садФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: 1908 год. Карл Булла
    Садик у Ленфильма
    Садик у ЛенфильмаФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Парадный вход в сад «Аквариум»
    Парадный вход в сад «Аквариум»Фото: 1901-1904. Автор неизвестен
    Фото: Gas / citywalls.ru
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    4

    Как от огромного сада в районе Литейного остался всего лишь кусочек

    Фото: citywalls.ru

    Совсем иная судьба у маленького сквера, который прячется за зданием на Литейном проспекте, 57. Его не увеличивали, а, наоборот, уменьшали. Сегодня сложно поверить, что 300 лет назад тут был огромный сад — с клумбами, фонтанами и прудами, заселенными индийскими гусями, морскими утками, аистами и журавлями. Среди деревьев прятался дворец то ли жены Петра I Екатерины, то ли его дочери Анны. Растительностью была покрыта большая территория вдоль Невского проспекта от Фонтанки до нынешней улицы Восстания.

    Но с началом бурной застройки центра Петербурга от сада начали постепенно отрывать по кусочку. И вот от него остался лишь закуток между Литейным и Фонтанкой. Сегодня он называется Итальянским садом. Построенный в 1912 году дом, где сейчас «Подписные издания», почти скрыл деревья от посторонних глаз.

    Фото: План Санкт-Петербурга от Маттеуса Зойтера 1744 года
    Фото: План Санкт-Петербурга 1865 года
    Фото: Яндекс Карты, наши дни
    Александровский парк
    Александровский паркФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Летний сад
    Летний садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Некрасовский сад
    Некрасовский садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: citywalls.ru
    Фото: 1912 - 1914 годы. Автор неизвестен.
    Юсуповский сад
    Юсуповский садФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: 1908 год. Карл Булла
    Садик у Ленфильма
    Садик у ЛенфильмаФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Парадный вход в сад «Аквариум»
    Парадный вход в сад «Аквариум»Фото: 1901-1904. Автор неизвестен
    Фото: Gas / citywalls.ru
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    5

    Зачем нужны были увеселительные сады и что там делали петербуржцы

    На берегу Мойки, напротив Новой Голландии, стоит университет имени Лесгафта. А когда-то здесь развлекались и гуляли. В конце XVIII века от улицы Декабристов до набережной Мойки простирался Нарышкин сад. Он относился к увеселительным — специальным зонам отдыха петербуржцев разного ранга.

    В любой день в Нарышкин можно было прийти на прогулку. Здесь всегда продавались напитки и закуски. По средам и воскресеньям устраивались танцевальные вечера и маскарады, в летнем театре давали спектакли и пантомиму, для публики выступали бродячие артисты, фокусники, дрессировщики и атлеты. И если мужчин пускали за деньги, то дам — бесплатно.

    У сада еще много лет были увеселительные функции. В начале XX века тут даже открыли «Луна-Парк» с аттракционами — в их числе была настоящая горная железная дорога!

    Фото: 1912 - 1914 годы. Автор неизвестен.
    Александровский парк
    Александровский паркФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Летний сад
    Летний садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Некрасовский сад
    Некрасовский садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: citywalls.ru
    Фото: 1912 - 1914 годы. Автор неизвестен.
    Юсуповский сад
    Юсуповский садФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: 1908 год. Карл Булла
    Садик у Ленфильма
    Садик у ЛенфильмаФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Парадный вход в сад «Аквариум»
    Парадный вход в сад «Аквариум»Фото: 1901-1904. Автор неизвестен
    Фото: Gas / citywalls.ru
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    6

    Где проходил первый в истории чемпионат мира по фигурному катанию

    Юсуповский сад
    Юсуповский садФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    А теперь перенесемся к Юсуповскому саду и поговорим о спорте.

    Зимой по здешнему пруду катались на коньках — еще с 1810-х! Сначала приятной возможностью пользовались иностранные преподаватели Института инженеров путей сообщения, который работал в Юсуповском дворце. Но изящный вид спорта становился все популярнее. В 1865-м каток в саду отходит речному яхт-клубу — им начинают пользоваться его члены и их знакомые. И катание становится профессиональнее.

    Фото: 1908 год. Карл Булла

    «Здесь конькобежство практикуется уже не как гимнастическое развлечение только, но и как искусство <...> Здесь можно увидеть целую плеяду соперничающих между собою в быстроте бега, смелости пассажей и затейливости выписываемых на льду вензелей, настоящих виртуозов конькобежства», — писал про Юсуповский публицист Владимир Михневич.

    Именно в этом саду в 1896 году прошел первый в истории чемпионат мира по фигурному катанию. За первое место боролись австриец, два русских и немец — он и победил.

    Александровский парк
    Александровский паркФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Летний сад
    Летний садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Некрасовский сад
    Некрасовский садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: citywalls.ru
    Фото: 1912 - 1914 годы. Автор неизвестен.
    Юсуповский сад
    Юсуповский садФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: 1908 год. Карл Булла
    Садик у Ленфильма
    Садик у ЛенфильмаФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Парадный вход в сад «Аквариум»
    Парадный вход в сад «Аквариум»Фото: 1901-1904. Автор неизвестен
    Фото: Gas / citywalls.ru
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    7

    Зачем в саду у нынешнего «Ленфильма» стоял аквариум

    Садик у Ленфильма
    Садик у ЛенфильмаФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Продолжим разговор о развлечениях. Сад, в котором сегодня можно отдохнуть после похода на «Ленфильм», в конце XIX века звался «Аквариумом». И тут правда стоял большой аквариум с рыбами. Для посетителей устраивали лекции об жизни водных обитателей, а еще музыкальные концерты. В конце 1888 года для зевак установили «Ледяной дом» — с кабинетом, гостиной, столовой с полной ледяной меблировкой.

    Парадный вход в сад «Аквариум»
    Парадный вход в сад «Аквариум»Фото: 1901-1904. Автор неизвестен

    Потом посетителей начали привлекать театром-кабаре, рынком, который организовали в глубине сквера, и круглогодичным катком. Можно сказать, что здесь был дореволюционный торгово-развлекательный центр!

    Александровский парк
    Александровский паркФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Летний сад
    Летний садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Некрасовский сад
    Некрасовский садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: citywalls.ru
    Фото: 1912 - 1914 годы. Автор неизвестен.
    Юсуповский сад
    Юсуповский садФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: 1908 год. Карл Булла
    Садик у Ленфильма
    Садик у ЛенфильмаФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Парадный вход в сад «Аквариум»
    Парадный вход в сад «Аквариум»Фото: 1901-1904. Автор неизвестен
    Фото: Gas / citywalls.ru
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    8

    Где в 80-е проходили «посиделки» неформалов

    Фото: Gas / citywalls.ru

    Если будете гулять по Литейному проспекту, загляните во двор дома № 46. Деревьям, которые вы перед собой видите, конечно, не 250 лет, но придомовая оранжерея на этом месте впервые появилась еще в конце XVIII века. Хотя участок потом сменил не одного владельца, зеленым насаждениям повезло не только выжить, но и попасть в руки нефтепромышленника Павла Гукасова. Именно он, приобретя дом на Литейном, разбил сад в нынешней конфигурации и поставил здесь фонтан.

    После этого садик начали называть то «Сен-Жермен», то «Пале-Рояль». Почему — никто точно не знает. А прославилось это место в 1980-х — благодаря музыкальным посиделкам ленинградских «неформалов» вроде Олега Гаркуши и Бориса Гребенщикова*. Подобные тусовки обычно начинались в «Сайгоне» на углу Владимирского проспекта и Невского — одном из «вечных» петербургских мест, о которых рассказывала «Фонтанка».

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

    Александровский парк
    Александровский паркФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Летний сад
    Летний садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Некрасовский сад
    Некрасовский садФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: citywalls.ru
    Фото: 1912 - 1914 годы. Автор неизвестен.
    Юсуповский сад
    Юсуповский садФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: 1908 год. Карл Булла
    Садик у Ленфильма
    Садик у ЛенфильмаФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Парадный вход в сад «Аквариум»
    Парадный вход в сад «Аквариум»Фото: 1901-1904. Автор неизвестен
    Фото: Gas / citywalls.ru
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