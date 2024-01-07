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    Великие стражи Петербурга: 10 драконов, на которых можно посмотреть бесплатно

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    2024 год — год деревянного зеленого дракона по древнему китайскому календарю. Это единственное мифическое существо в восточном гороскопе, символизирует оно исключительную силу и несокрушимость. До китайского Нового года остается еще месяц, самое время пойти на поиски драконов в Петербурге.

    Начать, пожалуй, стоит с сада Дружбы на Литейном проспекте. 20 лет назад он стал подарком Шанхая на 300-летие Петербурга. В садике построена пагода, каменный мостик, установлены львы и стена девяти драконов, каждый из которых защищает город от злых духов.

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    Если вам по сердцу славянская мифология, то добро пожаловать на Васильевский остров. Здесь на детской площадке у дома 23 по 8-й линии прилег трехголовый дракон Васька, известный по сказкам как Змей Горыныч. Зеленый персонаж появился тут еще в 80-х, его папа — художник-самоучка Владимир Трубаков. Минувшей осенью Ваське, к слову, навели марафет, теперь он еще краше.

    Фото: архив «Фонтанки»
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    Петербург, как и любой другой европейский город, славен драконами в архитектуре. Эти существа, согласно мифам и легендам, являются лучшими сторожами несметных богатств. Вспомните хотя бы, кто охранял яблоки в саду Гесперид, золотое руно, сокровище нибелунгов. Именно поэтому драконов стоит искать у окон и дверей петербургских домов.

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    Предлагаем начать с Дома Зингера на Невском проспекте, 28. Здесь драконы держат изящные светильники у входа в здание.

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    А эти дракончики обвивают колонны Дома ученых на Дворцовой набережной, 26. До революции это был дворец великого князя Владимира. Наверняка драконам было что стеречь.

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    Необычных драконов можно встретить на входе в Императорский павильон Витебского вокзала на Загородном проспекте, 52. Мифические существа, чем-то напоминающие орлов, поддерживают изящный навес.

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    Этой осенью на фасад дома Асташева, что расположен на Зверинской, 17, «прилетели» из реставрации великолепные крылатые драконы-флагодержатели. Фигуры восстанавливали под чутким руководством члена Союза реставраторов России, художника-реставратора по металлу двух высших категорий Министерства культуры Геннадия Вьюнова.

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    Настоящие средневековые драконы оскалились на прохожих с дома Тупикова, что на Литейном проспекте, 21. К слову, тут больше десятилетия прожил писатель Самуил Маршак, и описание подъезда «Дома с драконами» есть в сатирической поэме «Мистер Твистер».

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    А эти яркие драконы изображены на витражных стеклах в стиле северного модерна в парадной дома 35 по Большой Морской. Рисунки были выполнены по эскизам Николая Рериха, сюжеты посвящены фольклорным сюжетам. Помимо драконов здесь есть павлины из райских кущ и Тор, сражающийся со змеем Ёрмунгандом.

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    Фото: архив «Фонтанки»

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