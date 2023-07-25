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    В МДТ представят спектакль о схожести офисных требований и нацистских регламентов

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    27 июля на камерной сцене «Малого драматического театра — Театра Европы» пройдет премьерный показ спектакля Алексея Астахова «Человеческий фактор» по одноименной повести бельгийца Франсуа Эммануэля.

    Фото: mdt-dodin.ru
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    Для МДТ это не первый опыт работы с этим материалом — в 2013 году был выпущен спектакль Алексея Астахова, позднее снятый с репертуара. В 2023 году текст кажется вновь актуальным и в театре выйдет восстановленный и переработанный спектакль. Режиссер и актер МДТ Артур Козина принимал участие в создании новой версии спектакля и исполнит в нем главную роль Симона Кесслера (в 2013 году эту роль исполнял Владимир Селезнев).

    Повесть и спектакль построены в форме монолога Симона Кесслера — психолога в крупной фирме. В преддверии кризиса 2008 года руководство его фирмы решило сократить вдвое количество так называемых «белых воротничков», офисного персонала. Процесс отбора, а точнее выбраковки поручен Кесслеру. «Дефектных личностей» психолог ищет по трем критериям — возраст, адаптируемость и абсентизм (уклонение от служебных обязанностей). Все меняет встреча с пожилым управляющим директором компании, который провел детство в нацистском приюте Лебенсборн. Психолог осознает схожесть своих критериев с нацистскими регламентами отбора «неполноценных людей». Случается тот самый «человеческий фактор».

    В спектакле в живом плане существует только Симон Кесслер. Все его собеседники (их роли исполняют Петр Семак, Игорь Иванов, Наталья Акимова, Адриан Ростовский, Ирина Тычинина и Алексей Зубарев) появляются в виде проекций и изображений — так соединяются реальность, воспоминания и мыслительный процесс психолога.

    Для режиссера Алексея Астахова, французский, на котором написана повесть, не чужой язык. В 2002 году он закончил факультет иностранных языков педагогического университета им. Герцена (французский и немецкий язык). И офисная работа так же не чужда — режиссерскую и педагогическую практику Астахов совмещает с работой менеджером международных проектов управления по международным связям в РГИСИ. Среди режиссерских работ Астахова «Сказки» по произведениям Пушкина (театр «Пушкинская школа», 2014), «Трамвай ‘Желание» Уильямса (театр «На Моховой», 2012).

    18+

    Полина Никитина

    Фото: mdt-dodin.ru

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