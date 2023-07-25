Верховный суд разрешил спор за мяч между заключенным и колонией. Победила последняя

Заключенным в России запрещено получать в посылках спортивный инвентарь. К такому выводу пришел Верховный суд РФ, рассмотрев спор между хабаровской исправительной колонией и заключенным, которому ИК отказалась выдать спортивный мяч из посылки.



Как следует из кассационного определения Верховного суда, в Хабаровском крае в исправительной колонии (ее номер не указан) руководство отказалось отдать заключенному Андрею Ресину, который был осужден пожизненно, спортивный мяч. Его мужчине прислали в посылке. Ресин не согласился с этим и оспорил отказ в суде: Индустриальный районный суд Хабаровска в сентябре 2021 года удовлетворил иск, и это решение устояло в апелляции и кассации.

