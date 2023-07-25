    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    750мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.49eur100.36

    Верховный суд разрешил спор за мяч между заключенным и колонией. Победила последняя

    397
    обсудить

    Заключенным в России запрещено получать в посылках спортивный инвентарь. К такому выводу пришел Верховный суд РФ, рассмотрев спор между хабаровской исправительной колонией и заключенным, которому ИК отказалась выдать спортивный мяч из посылки.

    Как следует из кассационного определения Верховного суда, в Хабаровском крае в исправительной колонии (ее номер не указан) руководство отказалось отдать заключенному Андрею Ресину, который был осужден пожизненно, спортивный мяч. Его мужчине прислали в посылке. Ресин не согласился с этим и оспорил отказ в суде: Индустриальный районный суд Хабаровска в сентябре 2021 года удовлетворил иск, и это решение устояло в апелляции и кассации.

    Колония подала кассационную жалобу, и коллегия Верховного суда отменила решение нижестоящей инстанции, и вынесла новое — в удовлетворении Ресину отказать.

    ВС сослался на приказ Минюста от 16 декабря 2016 года №295, которым на момент спора были утверждены правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. В приложении к этим правилам прописан перечень вещей, которые осужденным нельзя получать и иметь при себе. А также указано, что по условиям отбывания наказания для осужденных пожизненно такие люди вправе заниматься физической активностью, но без использования спортинвентаря.

    В 2022 году Минюст утвердил новые правила (постановление №110). Пункт №30 перечня в этих правилах запрещает осужденным получать в посылках или приобретать спортивный инвентарь и оборудование.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ОсужденныеВерховный суд
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close