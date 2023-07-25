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    «Зенит» предложил 21 млн евро за футболиста «Бенфики» Нереса

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    Футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры с «Бенфикой» по поводу покупки вингера Давида Нереса. Как сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов, петербуржцы отправили лиссабонцам официальный запрос на покупку футболиста за 21 млн евро.

    «Бенфика» ответила отказом, выставив встречное предложение — 30 млн евро.

    Нерес перешел в «Бенфику» в 2022 году из донецкого «Шахтера» за 15 млн евро.

    В минувшем сезоне бразилец забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 48 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.

    Ранее «Зенит» приобрел вратаря «Сочи» Дениса Адамова.

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