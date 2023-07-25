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    В Петербурге тракториста из Сибири подозревают в надругательстве над восьмиклассницей

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    Житель Новосибирской области задержан в Петербурге по подозрению в надругательстве над школьницей. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 июля. Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление матери девочки, которая рассказала странную историю.

    По словам женщины, вечером 22 июля под Атаманским мостом на набережной Обводного канала неизвестный дал ей выпить что-то из бутылки. Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, тот якобы изнасиловал ее дочь. По предварительным данным, мужчина в тот день познакомился с девочкой на Лиговском проспекте и повел ее гулять. В запутанной фабуле предстоит разбираться следователям.

    Подозреваемого задержали в понедельник на Загородном проспекте. Им оказался 28-летний сибиряк, работающий трактористом. Мужчину поместили в изолятор до избрания меры пресечения.

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