Просто прогуляться по улицам и свободно дышать. Петербургскому пенсионеру с необычной судьбой нужна помощь

Семидесятилетний Тэ Сиби уже давно не выходит из дома, он буквально привязан к кислородному аппарату — из-за тяжёлой болезни лёгких мужчине постоянно требуется дополнительный кислород. Чтобы свободно перемещаться и посетить, например, врача, нужен портативный конденсатор. Но бесплатно его получить нельзя, а на пенсию не купить.

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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать поддержку своему подопечному.

И Тэ Сиби, 74 года.



Требуется портативный концентратор для лечения хронической обструктивной болезни лёгких.

Стоимость 280 900 руб. Не хватает 258 540 руб.

У Тэ Сиби необычная судьба. Его маму буквально забрали на улице и отправили работать на Сахалин по советско-корейскому соглашению о вербовке рабочей силы в 1946–1949 годах. Тогда Советскому Союзу очень нужна была дешёвая рабочая сила. Молодая женщина была беременна и родила сына уже в нашей стране. Гражданство ей так и не дали. Сам Тэ Сиби гражданство получил не так давно — пользовался видом на жительство.



В Советском Союзе он окончил школу, потом железнодорожный техникум, работал в различных регионах нашей страны. Много лет назад приехал в Ленинград в поисках лучшей жизни, здесь же познакомился со своей супругой.



Проблемы со здоровьем у Тэ Сиби начались ещё в ранней юности, а сейчас из-за тяжёлой хронической обструктивной болезни лёгких он вынужден постоянно пользоваться стационарным кислородным концентратором. На момент назначения получить прибор от государства бесплатно было невозможно, поэтому супруги купили его в кредит. Но из-за того, что аппарат требует постоянного подключения к источнику питания, с ним нельзя выйти на улицу, поехать к врачу или перемещаться по стационару при госпитализации. В больнице, например, И Тэ Сиби пользуется кислородными баллонами, что очень недёшево.



Пенсионер обратился в петербургский фонд «Долго и счастливо», оказывающий помощь пожилым горожанам, с просьбой о приобретении портативного кислородного концентратора, который бы подарил ему свободу передвижения. Лёгкий и компактный прибор крепится на пояс и позволяет человеку жить обычной жизнью. Получить портативный концентратор от государства нельзя, так как он не включён в перечень льготных средств реабилитации. Купить не на что, ведь единственный доход семьи — это пенсии.



Тэ Сиби получает 18 тысяч рублей, которые практически полностью уходят на лекарства. Супруга также оставляет значительную часть пенсии в аптеке, на оставшиеся деньги оплачивают ЖКХ, покупают продукты. С решением бытовых вопросов и иногда с продуктами помогает племянник супруги. И это большое подспорье, иначе было бы просто не выжить.

