Просто прогуляться по улицам и свободно дышать. Петербургскому пенсионеру с необычной судьбой нужна помощь

Семидесятилетний Тэ Сиби уже давно не выходит из дома, он буквально привязан к кислородному аппарату — из-за тяжёлой болезни лёгких мужчине постоянно требуется дополнительный кислород. Чтобы свободно перемещаться и посетить, например, врача, нужен портативный конденсатор. Но бесплатно его получить нельзя, а на пенсию не купить.
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать поддержку своему подопечному.
И Тэ Сиби, 74 года.
Требуется портативный концентратор для лечения хронической обструктивной болезни лёгких.
Стоимость 280 900 руб. Не хватает 258 540 руб.
У Тэ Сиби необычная судьба. Его маму буквально забрали на улице и отправили работать на Сахалин по советско-корейскому соглашению о вербовке рабочей силы в 1946–1949 годах. Тогда Советскому Союзу очень нужна была дешёвая рабочая сила. Молодая женщина была беременна и родила сына уже в нашей стране. Гражданство ей так и не дали. Сам Тэ Сиби гражданство получил не так давно — пользовался видом на жительство.
В Советском Союзе он окончил школу, потом железнодорожный техникум, работал в различных регионах нашей страны. Много лет назад приехал в Ленинград в поисках лучшей жизни, здесь же познакомился со своей супругой.
Проблемы со здоровьем у Тэ Сиби начались ещё в ранней юности, а сейчас из-за тяжёлой хронической обструктивной болезни лёгких он вынужден постоянно пользоваться стационарным кислородным концентратором. На момент назначения получить прибор от государства бесплатно было невозможно, поэтому супруги купили его в кредит. Но из-за того, что аппарат требует постоянного подключения к источнику питания, с ним нельзя выйти на улицу, поехать к врачу или перемещаться по стационару при госпитализации. В больнице, например, И Тэ Сиби пользуется кислородными баллонами, что очень недёшево.
Пенсионер обратился в петербургский фонд «Долго и счастливо», оказывающий помощь пожилым горожанам, с просьбой о приобретении портативного кислородного концентратора, который бы подарил ему свободу передвижения. Лёгкий и компактный прибор крепится на пояс и позволяет человеку жить обычной жизнью. Получить портативный концентратор от государства нельзя, так как он не включён в перечень льготных средств реабилитации. Купить не на что, ведь единственный доход семьи — это пенсии.
Тэ Сиби получает 18 тысяч рублей, которые практически полностью уходят на лекарства. Супруга также оставляет значительную часть пенсии в аптеке, на оставшиеся деньги оплачивают ЖКХ, покупают продукты. С решением бытовых вопросов и иногда с продуктами помогает племянник супруги. И это большое подспорье, иначе было бы просто не выжить.
Тэ Сиби уже давно не выходит из дома, так как не может обходиться без дополнительного кислорода. Но он надеется, что ещё сможет просто прогуляться по улицам и свободно дышать.
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