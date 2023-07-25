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    Синоптик: тепло посетит Петербург с коротким визитом

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    Санкт-Петербург остается на периферии обширного циклонического вихря, но во вторник, 25 июля, в город вместе с юго-западными ветрами поступят более теплые воздушные массы. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    «Короткий визит тепла», — написал синоптик в посте.

    Сегодня воздух прогреется до 22–24 градусов тепла, ветер задует юго-западный 3–8 метров в секунду — при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

    Еще в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

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