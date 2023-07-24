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    В Кронштадте перевернулась лодка с пассажирами, есть погибший

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    Пока суд решает вопрос о мере пресечения для фигурантов уголовного дела о смертельном крушении яхты в Финском заливе, в Петербурге новое происшествие на воде - на этот раз у дамбы.

    Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР 24 июля, следователи и криминалисты выехали в Кронштадт к месту, где перевернулась лодка с людьми. Известно, что на борту находились шестеро.

    «По предварительной информации все люди извлечены из воды, один человек погиб», - рассказали в ведомстве.

    Напомним, вечером 21 июля в Финском заливе затонула моторная яхта, погиб мужчина. По данным следствия, это один из пассажиров, которым продали водную экскурсию на непригодной к эксплуатации Carver 41. Арестован капитан, вопрос о мере пресечения для второго фигуранта сейчас решается в суде.

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