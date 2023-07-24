Президент подписал закон о внедрении цифрового рубля

С 1 августа 2023 года в России вступит в силу закон о внедрении цифрового рубля. Соответствующий закон в понедельник подписал президент РФ Владимир Путин, сам документ размещен на официальном портале правовой информации.



Помимо существующих форм национальной валюты (наличной и безналичной) в России появится цифровой рубль. Оператором платформы цифрового рубля стал Банк России. Регулятор ответственен за открытие цифровых кошельков, сохранность средств и проведение операций с новой формой валюты.

Как писала ранее «Фонтанка», для граждан переводы планируется сделать бесплатными, а тарифы для бизнеса за такой прием оплаты составят 0,3% от платежа. По словам Эльвиры Набиуллиной, лимит для пополнения кошелька с цифровым рублем составит 300 тысяч.