    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    752мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.38eur100.66

    Президент подписал закон о внедрении цифрового рубля

    500
    10 комментариев

    С 1 августа 2023 года в России вступит в силу закон о внедрении цифрового рубля. Соответствующий закон в понедельник подписал президент РФ Владимир Путин, сам документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Помимо существующих форм национальной валюты (наличной и безналичной) в России появится цифровой рубль. Оператором платформы цифрового рубля стал Банк России. Регулятор ответственен за открытие цифровых кошельков, сохранность средств и проведение операций с новой формой валюты.

    Как писала ранее «Фонтанка», для граждан переводы планируется сделать бесплатными, а тарифы для бизнеса за такой прием оплаты составят 0,3% от платежа. По словам Эльвиры Набиуллиной, лимит для пополнения кошелька с цифровым рублем составит 300 тысяч.

    Основная задача цифрового рубля — совершение переводов и платежей, поэтому в такой форме валюты нельзя будет открыть вклад, взять кредит или получить проценты на остатки средств. Отмечается, что цифровой рубль обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Цифровой рубль
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    Гость24 Июл 2023 в 14:16
    )(ЕР вам!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close